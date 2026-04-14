Flick tras la eliminación en Champions: “Nos merecíamos la semifinal”

El técnico del Barcelona habló tras quedar fuera en los cuartos de final ante el Atlético de Madrid

El Barcelona se despidió de la Champions League pese a conseguir la victoria ante el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final. El resultado no fue suficiente para revertir la eliminatoria, dejando al conjunto blaugrana con una sensación amarga tras lo ocurrido en el terreno de juego.

Al finalizar el encuentro, Hansi Flick no ocultó su frustración por la eliminación. El técnico alemán reconoció que el equipo tuvo en sus manos la oportunidad de encaminar la serie. “Estamos decepcionados. Hemos tenido la oportunidad de hacer el 0-3 y finalmente hemos concedido ese gol. Tuvimos muchas oportunidades, pero no las materializamos”, señaló.

A pesar del resultado global, el entrenador destacó el rendimiento de sus jugadores, especialmente por las condiciones en las que se disputó el partido. “Hemos hecho un partido fantástico. Jugamos con un hombre menos. Pero los jugadores han estado fantásticos”, comentó, valorando el esfuerzo colectivo.

Flick consideró que la eliminatoria se definió por aspectos puntuales que terminaron marcando la diferencia. “Han sido pequeños detalles. Hay que hacer las cosas mejor, pero el equipo lo ha dado todo. El trabajo ha sido fantástico, pero no lo hemos conseguido”, explicó.

El estratega también hizo énfasis en la falta de contundencia en momentos clave del partido. Reconoció que el equipo generó suficientes ocasiones para ampliar la ventaja, pero no logró concretarlas. “En la primera parte debimos marcar más goles. No esperábamos su gol. Nos merecíamos estar en la semifinal”, añadió.

De cara al futuro, Flick dejó claro que el enfoque ahora estará en el campeonato doméstico. “El paso es ganar LaLiga, estamos en el camino. Hay que seguir. Mantener la mentalidad”, afirmó, subrayando la importancia de cerrar la temporada con un título.

El técnico evitó entrar en polémicas relacionadas con el arbitraje, prefiriendo centrar el análisis en el rendimiento de su equipo. “No quiero hablar de esto porque es algo que no puedo cambiar”, respondió al ser cuestionado sobre decisiones arbitrales.

Finalmente, Flick destacó la juventud del plantel y el margen de crecimiento que aún tiene el Barcelona. “Somos un equipo joven. La próxima temporada, mejoraremos”, concluyó, confiando en que la experiencia adquirida en esta eliminatoria servirá como impulso para el futuro del club.

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