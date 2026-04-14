México, segunda fecha del Longines Global Champions Tour 2026 en el Campo Marte

Participarán 57 jinetes de 23 países con 109 caballos en dos pruebas: la CS15, categoría principal, y la CS12, enfocada en jóvenes talentos del salto ecuestre

Todo se encuentra listo en el Campo Marte de la CDMX para que del 16 al 19 de abril se realice la octava edición del Longines Global Champions Tour, una de las mejores competencias ecuestres del mundo, la segunda parada de la temporada 2026, pues recientemente se realizó la primera en Miami Beach. Estarán presentes muchos de los mejores jinetes del mundo, entre ellos,Nicolás Pizarro, uno de los mexicanos más destacados, quien habló emocionado sobre lo que significa para él, participar en este evento.

“Yo creo que los números nos pueden decir cómo ha crecido. Es el concurso donde más participantes vienen, es el concurso donde muchos participantes solamente vienen a este evento, no hicieron el primer serial. Creo que incluye todo, incluye realmente México, que es mágico y que, de verdad, las circunstancias ya que estemos pasando siempre damos lo mejor de nosotros como anfitrión.

“Pero creo que lo más importante es que hemos crecido como país ecuestremente hablando, en todos los aspectos. En todo creo que somos mejores, creo que estamos en una posición mejor, y esto sí es gracias a la organización de este tipo de eventos. Entonces, en lo personal, muy agradecido con mucha responsabilidad, con ganas de tener una muy buena semana, con ganas de vivir algo mágico como siempre se vive en esta época, en Campo Marte” mencionó.

Francisco Pasquel, director del evento, mencionó a los mexicanos que estará presentes en el certamen además de Nico Pizarro. “No solo él, también Federico Fernández llega en un gran momento; Eugenio Garza llega en un gran momento, Antonio Chedraui ganó el último Gran Premio antes de venir aquí; Patricio Pasquel llega en un gran momento. O sea, todos llegan en un gran momento. Carlos Hank (28 en Miami Beach) también llega en un gran momento. De verdad, es el año que veo con más posibilidades de un mexicano de estar en el podio”.

Asimismo, confirmó la participación de la ganadora de la primera fecha en Miami Beach, la alemana Katrin Eckermann, quien es líder del campeonato, y la ausencia del italiano Emanuele Camilli, que no podrá venir a refrendar el título conseguido el año pasado.

De igual manera, anunció que en el certamen del Campo Marte estará presente el alemán Christian Kukuk, que es el campeón olímpico de Paris 2024, que viene con caballo Checker 47, con el que hizo binomio para ganar oro en la capital francesa.

Serán un total de 57 jinetes de 23 países y 109 caballos los que participarán en dos categorías, la estelar CS15 (5 estrellas) y la CS12 (2 estrellas) para jóvenes promesas del salto ecuestre.

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