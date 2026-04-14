Fermín López termina ensangrentado tras brutal choque con Musso

El atacante del Barcelona pidió seguir dentro del terreno de juego a pesar de la cantidad de sangre que pedió en la acción

Impactante choque de Fermín ante Atlético | Reuters

El duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona dejó una de las imágenes más impactantes de la jornada en la Champions League. Fermín López protagonizó un fuerte choque con el portero Juan Musso que lo dejó tendido sobre el césped y con el rostro cubierto de sangre, generando momentos de tensión en el estadio.

La jugada se produjo tras un intento ofensivo del conjunto blaugrana. El atacante se lanzó para rematar de cabeza dentro del área, pero en su impulso terminó impactando directamente contra la bota del guardameta argentino, quien salió a cortar la acción con decisión.

La acción tomó aún más relevancia porque se dio inmediatamente después del 0-2 a favor del Barcelona, en un momento clave del encuentro. Esa oportunidad de gol pudo significar un giro importante en el marcador global de la eliminatoria, aumentando la presión sobre el Atlético de Madrid.

El contacto fue inmediato y violento. López cayó al césped tras recibir el golpe, mientras la sangre comenzaba a brotar de su rostro, lo que encendió las alarmas entre sus compañeros y el cuerpo médico del Barcelona.

Los fisioterapeutas ingresaron rápidamente al terreno de juego para atender al futbolista. Durante varios minutos, el delantero fue asistido mientras intentaban contener la hemorragia, en una escena que generó preocupación tanto en el banquillo como en las gradas.

La reacción de los jugadores no se hizo esperar. Algunos futbolistas del Barcelona evitaron observar la escena debido a la crudeza del momento, mientras que otros aguardaban atentos a la evolución de su compañero.

En medio de la pausa, Lamine Yamal se mantuvo cerca del banderín de córner sentado sobre el balón, a la espera de que el partido pudiera reanudarse. Al mismo tiempo, el cuerpo técnico y los suplentes revisaban la jugada en una tableta desde el banquillo.

A pesar de la dureza del impacto, Fermín López logró reincorporarse tras recibir atención médica y pudo continuar en el encuentro, mostrando determinación para seguir en un partido de alta exigencia. El incidente fue solo uno de los momentos intensos de un enfrentamiento marcado por el ritmo y la tensión.

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