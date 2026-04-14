Boletos para el América vs Toluca en el Azteca, bajaron los precios y lanzan promociones: esto cuestan las entradas

El América vs Toluca, correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, se disputará este próximo sábado 18 de abril en el Estadio Azteca

El regreso del Estadio Azteca provoca una locura | Reuters

La reapertura del Estadio Azteca ha sido todo un fenómeno. A pesar de que la mayoría de los aficionados no logró conseguir boletos para los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el histórico recinto, muchos siguen buscando una oportunidad para conocer cómo luce el inmueble tras su reciente inauguración, que tuvo como marco el México vs Portugal. Bajo este contexto, el América vs Toluca de la jornada 15, programado para este sábado 18 de abril, ha surgido como una opción ideal para quienes desean regresar al Coloso de Santa Úrsula y vivir de cerca el ambiente futbolero.

Sin embargo, el costo de las entradas ha generado un intenso debate entre la afición. La plataforma de boletos Fanki ha lanzado diversas promociones con el objetivo de incentivar la compra para este encuentro, que promete ser uno de los más atractivos de la semana. Tanto los Diablos Rojos, con 27 puntos, como el conjunto azulcrema, con 19 unidades, llegan con la necesidad de sumar una victoria que los acerque a la Liguilla, en un Clausura 2026 donde la competencia en la media tabla es cada vez más cerrada y una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de cualquiera de los involucrados.

América vs Toluca en el Azteca: ¿Cuáles son las promociones y cuánto bajaron los precios de los boletos?

De acuerdo con la plataforma de Fanki, los precios en las zonas Alto Norte, Alto Sur, 300 Preferente, 300 Cabecera, 100 Cabecera, 100 Plus Norte y 100 Plus Sur cuentan con una promoción 4×3. Esto significa que al comprar tres boletos, el cuarto se obtiene sin costo adicional, lo que representa una reducción del 25% en el precio total de la compra.

Por otro lado, en las zonas premium como Chairman’s Club, Tunnel Club y Terraza Inter.MX, la promoción vigente es de 2×1, equivalente a un 50% de descuento al adquirir dos entradas. Es importante destacar que, en ambos casos, la plataforma establece un límite de ocho boletos por persona y que las promociones están sujetas a disponibilidad.

Precio de boletos para el América vs Toluca: lista

Los precios de los boletos para el encuentro entre los Diablos Rojos y el conjunto de las Águilas parten desde los 400 pesos, mientras que el costo más elevado alcanza aproximadamente los 1,800 pesos, correspondiente a la zona de palcos. Además, es importante considerar que asistir al Estadio Azteca implica un gasto adicional, ya que tras su reapertura los precios de alimentos y bebidas dentro del recinto histórico son elevados, por lo que se recomienda contemplar un presupuesto extra para disfrutar plenamente de la experiencia.

Alto Norte | 400 pesos

Alto Sur | 400 pesos

300 Preferente | 800 pesos

300 Cabecera | 800 pesos

100 Cabecera | 800 pesos

100 Plus Norte | 1,200 pesos

100 Plus Sur | 1,200 pesos

Alto Lateral | 700 pesos

300 Lateral | 1,000 pesos

200 Platea | 1,000 pesos

Palcos Club | 1,800 pesos

Liga MX: ¿Cuándo se juega el América vs Toluca en el Azteca, jornada 15 del Clausura 2026?

El encuentro entre el América y Toluca se disputará el próximo sábado 18 de abril a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México. Este partido se perfila como uno de los más atractivos de la jornada 15, debido a que ambos equipos quieren amarrar su pase a la próxima Liguilla del Clausura 2026.

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