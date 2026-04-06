Florentino Pérez y Aleksander Ceferin se reunirán en el Bernabéu tras cerrar el conflicto por la Superliga

El presidente de la UEFA volverá al estadio del Real Madrid para el partido de ida ante el Bayern Munich en la Champions League

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin hicieron las paces en Bruselas | Reuters

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin compartirán palco en el Santiago Bernabéu durante el Real Madrid contra Bayern Munich por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

De acuerdo con información de Marca, el presidente de la UEFA aceptó la invitación del club blanco tras el acuerdo alcanzado semanas antes en Bruselas, donde ambas partes pusieron fin al conflicto legal derivado del proyecto de la Superliga y establecieron una nueva etapa de cooperación institucional.

Ceferin no asistía al estadio madridista desde el inicio del conflicto. Su presencia responde a un compromiso previo expresado en el Congreso de la UEFA, donde dejó abierta la posibilidad de regresar si existía una invitación formal del club.

El acuerdo cerrado en Bruselas incluyó el reconocimiento de la UEFA como órgano rector de las competiciones europeas y la cancelación definitiva del proyecto de la Superliga impulsado por el club merengue. A cambio, se estableció una línea de trabajo conjunta para revisar el modelo actual de torneos continentales y definir posibles ajustes en el formato competitivo y en la estructura de ingresos.

UEFA, clubes y la asociación europea acordaron avanzar hacia una estructura en la que las entidades participantes tengan acceso al 50% de la empresa encargada de explotar los derechos audiovisuales y los patrocinios de los torneos.

En este proceso de acercamiento, Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y dirigente de la Asociación de Clubes Europeos, participó como mediador en las conversaciones entre ambas partes.

Su intervención facilitó la coordinación entre la UEFA y el Real Madrid en un momento donde las posturas eran opuestas. Tras el partido en Madrid contra el Bayern, Ceferin tiene previsto trasladarse a París para asistir al PSG frente al Liverpool, también correspondiente a los cuartos de final.

La actual edición de la Champions League mantiene su estructura contractual vigente hasta 2027, debido a los acuerdos ya firmados. Sin embargo, UEFA y clubes trabajan en paralelo en la evolución del producto en respuesta a la demanda del mercado y de las audiencias globales.

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