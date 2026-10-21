Bayern Munich vs Arsenal en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de la liga, hoy 21 de octubre

Bayern Munich recibe al Arsenal en un partidazo de Champions League. Consulta la hora del encuentro y los canales de transmisión en Colombia y México.

Bayern Munich vs Arsenal: directo de la Champions League.

El Bayern Munich y el Arsenal se enfrentarán este miércoles 21 de octubre en uno de los partidos más atractivos de la jornada de la UEFA Champions League 2026-2027. El conjunto alemán recibirá al equipo inglés en un duelo que promete intensidad, buen fútbol y emociones, con dos clubes que aspiran a ser protagonistas en el torneo continental. Ambos buscarán imponer sus condiciones y conseguir una victoria importante en la fase de liga, en un compromiso que reunirá a varias de las figuras del fútbol europeo.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs Arsenal hoy 21 de octubre en Champions League 2026?

El compromiso entre Bayern Munich y Arsenal está programado para iniciar a las 2:00 p.m., hora de Colombia, y 1:00 p.m., hora de México. Los aficionados podrán seguir este esperado enfrentamiento de la Champions League, en el que ambos equipos buscarán una victoria clave para avanzar con paso firme en la competición europea.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 3 del Champions League 2026?

En cuanto a la transmisión, los aficionados en México podrán ver el partido entre Bayern Munich y Arsenal a través de HBO Max, mientras que en Colombia estará disponible por Disney+ y ESPN. De esta manera, los seguidores de ambos equipos tendrán diferentes opciones para disfrutar de este atractivo encuentro de la Champions League.

Alineaciones del Bayern Munich vs Arsenal, al momento

Así forma el Bayern Munich : Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Ismael Saibari, Luis Díaz y Harry Kane.

: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Ismael Saibari, Luis Díaz y Harry Kane. Así forma el Arsenal: David Raya; Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Noni Madueke, Martin Ødegaard, Eberechi Eze y Viktor Gyökeres.



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