Luis Díaz, en alerta por lesión en Champions: ¿consecuencias de un desgaste acumulado?

El extremo del Bayern, tras haber ingresado en el segundo tiempo ante el Arsenal, sintió un pinchazo que lo obligó a ser sustituido en el final.

Luis Díaz se lesiona en el Bayern vs Arsenal | REUTERS/Kai Pfaffenbach

Se encienden las alarmas en el Bayern Munich por el estado de Luis Díaz. El extremo se lesionó en todo el cierre de la igualdad 2-2 de los bávaros frente al Arsenal. Fue un partidazo, especialmente en el segundo tiempo por el ímpetu y las ganas de ambos por robarse la victoria en el Allianz Arena. Empate justo con un precio muy caro para el campeón alemán.

Eberechi Eze (25′) rompió el cero a favor de la escuadra londinense, hasta que Alphonso Davies igualó parcialmente en cuestión de diez minutos. Para el complemento, un penal de Harry Kane parecía darle vuelta a la cuestión, pero a los 82′, Declan Rice forzó la igualdad final para que ambos se dieran la mano. La noticia, para Colombia, fue el infortunio de Luis Díaz al entrar sobre los 68′ y lesionarse al filo de la adición.

El guajiro no llegaba al 100% para el duelo de Champions. El pasado viernes fue la figura y se destapó con triplete en la goleada 6-1 al Leipzig en el recinto bávaro. Sin embargo, terminó tocado y entre algodones para el compromiso entre semana. Esa fue la razón de su suplencia, de entrada, para vivir un juego de candidatos por el título.

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La lesión de Luis Díaz

No se fue invicto ‘Lucho’ del partido. Entró y sacó un disparo al arco que salvó el portero David Raya, pero más allá de eso, poco pudo tomar la pelota. Ya sobre el final sintió una molestia en su pierna, por lo que se retiró del campo rengueando con evidentes señales de fastidio.

Intentó correr una jugada y allí sintió el pinchazo que lo alejó del remate del compromiso. Algunos dejan claro que esta situación es producto del esfuerzo superlativo que hizo en la anterior temporada, compitiendo a tope semana tras semana en el Bayern. Le costó en el Mundial y demoró en despegar este inicio de campaña.

ALARMAS ENCENDIDAS PARA COLOMBIA: Luis Díaz sintió una molestia tras intentar correr en una jugada y fue reemplazado en Bayern Munich-Arsenal. El Guajiro sólo estuvo 20 minutos en cancha. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YVzfFvmUyY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Y claro, las críticas van hacia Vincent Kompany por la gestión de las sobrecargas físicas de Díaz en el último tiempo. Cabe recordar que sumó en la anterior temporada 50 partidos, 45 como titular, dejando un saldo de 25 goles y 19 asistencias. Se exigió al máximo, incluso ahora, sin mucho tiempo de recuperación.

Sintió un asunto muscular que lo deja en vilo para la fecha FIFA de noviembre con la Selección Colombia. A la espera de un parte médico oficial del Bayern Munich, todo indica que se ausentará de competencia por una semanas mientras logra reponerse. Mala suerte para el referente actual de la ‘Tricolor’ en la élite.

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