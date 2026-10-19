¡Con Luis Díaz a la cabeza! Los jugadores colombianos más destacados del fin de semana

El extremo del Bayern Munich convirtió este fin de semana, ante el Leipzig, el tercer triplete en toda su carrera.

Luis Díaz con el Bayern | Foto: REUTERS

El pasado fin de semana dejó calificaciones altas para varios atacantes en sus respectivas ligas. Mientras que los clubes van llegando en un tramo clave de la temporada, Néstor Lorenzo toma nota de algunos rendimientos que han llamado poderosamente la atención. En el caso de Luis Díaz, el extremo del Bayern Munich, recuperó la senda goleadora tras padecer un inicio muy discreto de temporada..

La noticia más positiva fue ese triplete ejecutado por ‘Lucho’. Como si fuera poco, Jhon Córdoba volvió a destacar con el Krasnodar de Rusia y pide pista en aras de retornar a la Selección Colombia. Es un nombre de alta confianza para Lorenzo, a pesar de que no estuvo presente en la pasada triple cita de compromisos de fogueo.

Así mismo, Camilo Durán vuelve a dar de qué hablar en el Celtic de Escocia al llegar a la cifra de casi una presencia de gol (sumando asistencias) por cada partido. Posiblemente siga en el radar de la ‘Tricolor’, además de que se suma otro jugador emergente: Daniel Mosquera, actual jugador del Hellas Verona, quien vive su mejor momento desde que llegó a Europa.

Luis Díaz y un despertar soñado con triplete

Este sábado, por la fecha 6 de la Bundesliga, el Bayern Munich derrotó 6-1 al Leipzig para disipar críticas y recuperar estado de forma goleadora. Luis Díaz fue la gran figura de la cancha, anotando triplete (12′, 47′ y 69′) y ejecutando un pasegol a lo largo del compromiso. Aleksandar Pavlovic (26′), Michael Olise (34′) y Harry Kane (53′) se unieron a la fiesta bávara, mientras que el tanto de la honra visitante fue a través de Andrija Maksimovic (90+1′).

Con enganches y definiciones soberbias de botín derecho, Díaz escala a cinco anotaciones por todo concepto en nueve apariciones. El cafetero logró su tercer triplete en la carrera profesional, sumando uno con el Liverpool y otro par con su actual equipo.

17.10.2026 | Bayern Munich 6-1 RB Leipzig | Bundesliga.

08.02.2026 | Bayern Munich 5-1 Hoffenheim | Bundesliga.

05.11.2024 | Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen | Champions League.

Jhon Córdoba no se queda atrás

No cabe duda de que el ídolo del Krasnodar volvió a imponerse en cuestiones de goles. El potente delantero se reportó con gol y asistencia en la igualdad 3-3 de su equipo, fuera de casa, ante el Lokomotiv de Moscu por la fecha 11 de la Premier Liga de Rusia. Ejecutó el pase para la primera diana de Joao Batzi (5′), mientras que se encargó con festejo agónico de arañar el punto (90+1′).

El capitán llegó a la cifra de 3 goles en 7 cotejos. Su equipo se mantiene vivo en la estrecha disputa por llegar al liderato, ya que ocupa la quinta casilla con 22 unidades. El líder Dínamo de Moscú apenas está a tres puntos, así que no es motivo de alarmas.

Camilo Durán, sinónimo de producción goleadora en Escocia

El delantero de 24 años, recién llegado al Celtic hace poco, convirtió gol y asistió en dos oportunidades en la paliza 7-1 del equipo de Glasgow frente al Hearts. Anotó el sexto tanto a los 49′, mientras que metió los pases para Callum Osmand en la tercera y cuarta diana (36′ y 38′). Dicho resultado le permite quedarse con el liderato absoluto, acumulando 24 puntos frente a los 20 de Rangers.

Durán, con su disparo adentro de pierna zurda tras el pase de Kieran Tierney, llega a 7 goles y 5 asistencias en 13 apariciones. La novedad se encamina a que lleva su tercer partido consecutivo marcando. Lo hizo ante Motherwell en la anterior fecha, seguido de otra conversión por Europa League en aquel duelo inédito para Colombia frente al Benfica (caída 4-1), ya que Jhon Durán hizo lo propio.

Daniel Mosquera, a tope en la Serie B de Italia

Tercer doblete consecutivo para Mosquera con el Hellas Verona. El viernes pasado, por la jornada 7 de la Serie B, el Gialloblù igualó a dos tantos contra el Catanzaro. No es un jugador en el actual proceso de Selección Colombia, pero pide pista como una opción provisional en caso de alguna baja repentina.

El ‘cazagoles’ anotó a los 37′ y 67′, llegando a seis anotaciones en tan solo tres partidos jugados. Por ahora, comparte el liderato de máximos goleadores del torneo junto a Cristian Shpendi con seis festejos. Su equipo aún no llega a zona de clasificación (11° con 8 puntos), pero al menos Mosquera hace la tarea dando una mano.

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