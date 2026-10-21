Betis vs Feyenoord en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 21 de octubre

Betis recibe al Feyenoord en la jornada 3 de Champions League 2026. Con Álvaro Fidalgo como opción, los españoles buscan su tercer triunfo. Consulta horario y transmisión en México

Partidos en directo: Betis vs Feyenoord | Claro Sports

El Real Betis recibe este miércoles 21 de octubre al Feyenoord en el estadio La Cartuja de Sevilla, en partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini busca su tercera victoria consecutiva en el torneo, después de superar 3-2 al Lille y repetir el marcador frente al Porto. Con seis puntos, los verdiblancos ocupan la novena posición y buscan ingresar entre los ocho primeros lugares de la clasificación.

El mexicano Álvaro Fidalgo vuelve a estar entre las opciones del Betis, aunque su participación ha sido limitada durante la temporada. El exjugador del América suma 30 minutos en la Champions League, disputados ante el Lille. Los españoles llegan después de perder 5-2 frente al Barcelona en LaLiga, mientras que el Feyenoord ocupa el puesto 23 de la clasificación europea, con tres puntos, producto de una derrota 5-1 ante el Barcelona y una victoria 3-2 sobre el Como. El equipo neerlandés viene de vencer 4-3 al Telstar en la Eredivisie.

¿A qué hora juegan Betis vs Feyenoord hoy 21 de octubre en Champions League 2026?

El partido entre Betis y Feyenoord comenzará este miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio La Cartuja, en Sevilla. El encuentro forma parte de la tercera jornada de la Champions League 2026-27, en la que ambos clubes buscan sumar puntos para mejorar sus posibilidades de clasificación a la siguiente ronda.

En España, el encuentro arrancará a las 21:00 horas, mientras que en Colombia y Panamá comenzará a las 14:00 horas. El Betis intentará mantener su paso perfecto en la competición, aunque Pellegrini deberá modificar sus opciones ofensivas debido a la ausencia de Cucho Hernández, quien sufrió una lesión muscular ante el Barcelona.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 3 de Champions League 2026?

El Betis vs Feyenoord se podrá ver en México a través de FOX One, mediante su servicio de streaming, y por la señal de FOX en televisión de paga. En España, el encuentro estará disponible por Movistar Liga de Campeones, mientras que para Colombia y Centroamérica la transmisión está programada a través de ESPN, de acuerdo con la disponibilidad de cada territorio.

La tercera jornada de la Champions League 2026 también contará con partidos como Real Madrid vs Leipzig y Bayern Munich vs Arsenal, cuyos derechos de transmisión en México se distribuyen entre FOX One y HBO Max, según el encuentro. Además, los aficionados podrán consultar el minuto a minuto del Betis vs Feyenoord, con las principales jugadas, goles, incidencias y resultado, para conocer lo que suceda durante el compromiso europeo.

Alineaciones del Betis vs Feyenoord, al momento