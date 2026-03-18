Predicciones, momios y alineaciones de América vs Philadelphia, hoy en Concachampions

A pesar de las ausencias claves, como la de Luis Ángel Malagón por lesión, América sabe que este encuentro podría significar un paso más hacia la anhelada gloria en el continente.

América se mide al Philadelphia en la Concachampions | Kyle Ross-Imagn Images

La Concacaf Champions Cup vive su momento decisivo en la ronda de octavos de final, con el América buscando su pase a los cuartos en un escenario que promete ser electrizante. Las Águilas han mantenido su invicto en la competencia, y tras una victoria por la mínima en la ida ante Philadelphia Union, ahora tienen la oportunidad de sellar su clasificación en casa, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con una ventaja que aunque pequeña, podría ser suficiente si aprovechan la localía, el equipo de André Jardine está decidido a no dejar escapar esta oportunidad.

El partido de vuelta ante Philadelphia es fundamental no solo para avanzar en la Concachampions, sino también para fortalecer la moral del equipo en un torneo en el que el título se les ha escapado en varias ocasiones desde la temporada 15/16. A pesar de las ausencias claves, como la de Luis Ángel Malagón por lesión, América sabe que este encuentro podría significar un paso más hacia la anhelada gloria en el continente. Con el regreso de varios jugadores clave y el objetivo claro, las Águilas buscarán poner todo su empeño en lograr el pase a la siguiente ronda.

Pronósticos y momios América vs Philadelphia: partido de Concachampions 2026

América llega como favorito para este compromiso, principalmente por la ventaja obtenida en la ida en Philadelphia, donde un gol de Raphael Veiga les dio el triunfo por 1-0. Sin embargo, el equipo azulcrema enfrenta varias adversidades, incluyendo una baja clave: el arquero Luis Ángel Malagón se perderá lo que resta de la temporada debido a una lesión sufrida en ese mismo encuentro. En su lugar, Rodolfo Cota será el encargado de defender el arco de las Águilas, lo que podría generar cierta incertidumbre en la zaga.

El pronóstico es favorable para los de André Jardine, quienes buscarán aprovechar la localía para aumentar la ventaja. A pesar de la baja de Malagón, el equipo cuenta con una plantilla sólida y está comprometido en conseguir el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. La diferencia de un gol podría ser suficiente, pero el equipo sabe que necesita más para asegurar el pase sin depender de un eventual gol visitante.

América -223

Empate +340

Philadelphia +600

Alineaciones probables del América vs Philadelphia para la vuelta de octavos de final

América presentará una alineación titular con el objetivo de controlar el ritmo del partido y aumentar su ventaja. Rodolfo Cota será el guardameta tras la lesión de Malagón, con una defensa compuesta por Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, y Cristian Borja. En el mediocampo, Rodrigo Dourado y Erick Sánchez se encargarán de la contención, mientras que Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, y Brian Rodríguez buscarán crear juego ofensivo para alimentar a Patricio Salas, quien será la referencia en el ataque.

Por su parte, Philadelphia Union contará con un equipo competitivo, destacando al arquero Andre Blake y jugadores como P Ndinga y Frankie Westfield en la defensa. En el mediocampo, la creatividad estará en manos de Indiana Vassilev y Jovan Lukic, mientras que Milan Iloski y Stas Korzeniowski liderarán el ataque para buscar el gol que les permita dar vuelta a la eliminatoria.

Antecedentes y resultados del América vs Philadelphia

Este no es el primer enfrentamiento entre América y Philadelphia en fases eliminatorias de la Concachampions. En la edición de 2021, las Águilas se impusieron por un global de 2-0 en los cuartos de final del torneo. Ese resultado consolidó a América como un rival de peso para el equipo de la MLS, que ha ido creciendo en las últimas temporadas. Sin embargo, la historia reciente favorece a los azulcremas, quienes, además de la victoria en la ida, cuentan con una plantilla más experimentada en este tipo de instancias.

En cuanto a los antecedentes en la Concachampions, Philadelphia ha tenido un rendimiento destacado en la competencia, logrando llegar a semifinales en su edición debut, aunque fue eliminado por América en 2021. El equipo de la MLS ha ido creciendo en las últimas ediciones, y aunque aún no se ha coronado campeón, se perfila como uno de los equipos más sólidos de la región.

¿A qué hora empieza el América vs Philadelphia hoy y quién transmite en vivo por TV y online?

El partido entre América y Philadelphia Union se jugará hoy, 18 de marzo, a las 19:00 horas CDMX (21:00 horas E.T.). El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes y será crucial para las aspiraciones de las Águilas en la Concachampions.

Para quienes deseen seguir el encuentro en vivo, el partido será transmitido en México a través de Fox One, mientras que en Estados Unidos podrá verse por TUDN, Vix, Fox Sports 1, y Concacaf Go.

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