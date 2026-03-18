¿Liga MX o Concachampions? Chelito Delgado revela qué torneo le dará más éxito a Cruz Azul

El exfutbolista argentino con paso en Cruz Azul y Monterrey aclara la actualidad que viven ambos conjuntos en la Liga MX y la Concachampions

César ‘Chelito’ Delgado, exjugador de Cruz Azul (del 2008 al 2011) y Monterrey (del 2011 al 2015), compartió su opinión sobre el rendimiento actual de los equipos en entrevista exclusiva para Claro Sports por W Radio. A pesar de las adversidades que ha enfrentado la Máquina, el argentino se mostró optimista sobre su desempeño: “Cruz Azul todo el tiempo te sorprende porque siempre es noticia, tanto para bien como cuando las cosas no salen tan bien”, comentó, destacando que el conjunto de la Noria está jugando un gran torneo. El exjugador añadió que siempre se espera que Cruz Azul sea protagonista, algo que, según él, es necesario para que el equipo sea considerado exitoso: “Está haciendo un buen torneo y creemos que está para ser campeón”, aseguró Delgado, destacando la importancia de que el equipo siga peleando por el título de la Liga MX.

El dilema entre la Liga MX y la Concachampions

Con el calendario cargado de partidos tanto en la Liga MX (que va líder) como en la Concachampions (donde avanzó a los cuartos de final), Cruz Azul se enfrenta a un dilema sobre en qué torneo debe concentrarse. Para Delgado, la presión por ganar la Concacaf es menor debido a que el equipo ya tiene asegurado su boleto al Mundial de Clubes de 2029: “Es importante ganar la Concacaf porque te da una estrella y te lleva al Mundial de Clubes, pero el torneo local siempre se le ha negado a Cruz Azul”, opinó Delgado. A pesar de la importancia del torneo internacional, el exjugador argentino subrayó que el enfoque debe estar en la Liga MX, ya que la Liguilla es un desafío mucho más complejo: “Siempre me inclino por el torneo local porque es mucho más difícil y complejo debido a la Liguilla”, comentó, resaltando que la prioridad debe ser el campeonato nacional.

El ‘Chelito’ confía en que Cruz Azul puede competir en ambos torneos, pero insiste en que su mayor prioridad debe ser la Liga MX. A pesar de su buen desempeño en la Concachampions, el equipo debe enfocarse en conseguir un campeonato nacional que se le ha escapado en los últimos años. Con un plantel sólido y recambios importantes, el futuro de Cruz Azul parece prometedor, siempre que mantengan el enfoque en lo que realmente importa para los aficionados.

El futuro de Rayados de Monterrey: un club en busca de estabilidad

En cuanto a su exequipo, Rayados de Monterrey, Delgado también ofreció su visión sobre el club regiomontano, que enfrenta múltiples cambios en su cuerpo técnico: “Me tocó estar en Rayados y no sé si llamarlo fracaso, pero sí deberían revisar qué se hizo bien y cuáles son las cosas que se hicieron mal”, señaló. Para el argentino, los constantes cambios de entrenador no han ayudado a que el equipo alcance su máximo potencial: “La directiva se tiene que hacer cargo porque no puedes cambiar a un entrenador cada cinco partidos o porque se pierdan dos o tres encuentros”, explicó. A su juicio, es esencial que el club mantenga un proyecto a largo plazo, en lugar de optar por soluciones rápidas como el cambio de técnicos.

Tras su basta experiencia, destacó que, más allá de los jugadores y entrenadores, la directiva de Rayados debe tomar responsabilidad por los errores cometidos: “Tiene que haber una reunión entre directiva, cuerpo técnico y jugadores para ver quién está fallando”, afirmó. Según él, el equipo necesita estabilidad tanto en su cuerpo técnico como en su proyecto futbolístico: “Hoy la directiva entró en esa desesperación de no saber qué hacer al estar en un mal momento”, comentó, añadiendo que la clave está en tener paciencia y confiar en un plan a largo plazo. Para Delgado, la prioridad debe ser darle continuidad a un proyecto que pueda llevar a Rayados a ser competitivo a nivel nacional e internacional.



Monterrey enfrenta la necesidad de encontrar estabilidad y continuidad. Con una directiva que aún busca las respuestas correctas, Delgado destaca que la paciencia y la constancia son esenciales para el éxito. Si logran establecer un proyecto estable, el equipo regiomontano tiene el potencial de ser un contendiente serio en la Liga MX y en el ámbito internacional. La clave está en la estabilidad y la confianza en el trabajo a largo plazo.

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