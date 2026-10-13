Marquense vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Marquense vs Mixco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y Mixco se enfrentarán este miércoles 14 de octubre, a las 21:00 horas de Guatemala, en el Estadio Marquesa de la Ensenada, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos llegan separados por un punto en la clasificación y buscarán una victoria para mantenerse en los puestos de acceso a la fase final. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 8 de agosto, Mixco se impuso por 1-0.

Marquense ocupa la quinta posición del campeonato con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas. El conjunto de San Marcos viene de igualar 1-1 frente a Municipal, en un encuentro donde Carlos Santos marcó el gol del empate. Los Leones intentarán aprovechar su condición de locales para volver al triunfo y ampliar la diferencia respecto de sus perseguidores.

Mixco llega al compromiso ubicado en el sexto puesto con 19 unidades, después de disputar 12 encuentros, en los que consiguió seis triunfos, un empate y cinco derrotas. En su última presentación, los Chicharroneros empataron 3-3 frente a Suchitepéquez como visitantes. El equipo buscará sumar tres puntos en San Marcos para superar a su rival en la tabla y mejorar su posición en la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs Mixco de la jornada 14 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Mixco será el jueves 14 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Mixco hoy

Marquense y Mixco no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense : Gustavo Gutiérrez, Randall Corado, Elías Vásquez, Oscar Linton (C), Keyner Agustín, Josué Cano, Fernando Escalante, Carlos Santos, David Chuc, Erick Sánchez, Christian López. DT : Manuel Naya.

: Gustavo Gutiérrez, Randall Corado, Elías Vásquez, Oscar Linton (C), Keyner Agustín, Josué Cano, Fernando Escalante, Carlos Santos, David Chuc, Erick Sánchez, Christian López. : Manuel Naya. Mixco: Kevin Moscoso (C), Cristian Jiménez, Jorge Sotomayor, Allen Yanes, Rodrigo Marroquín, Fabian Cuero, Gabriel Arce, Melvin Gómez, Christian Ojeda, Lynner García, José Bolaños. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Mixco:

8 de agosto de 2026 | Mixco 1-0 Marquense | Torneo Apertura

7 de abril de 2026 | Mixco 2-1 Marquense | Torneo Clausura

19 de febrero de 2026 | Marquense 2-1 Mixco | Torneo Clausura

15 de noviembre de 2026 | Marquense 1-2 Mixco | Torneo Apertura

12 de septiembre de 2026 | Mixco 1-0 Marquense | Torneo Apertura

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