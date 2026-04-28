PSG vs Bayern Munich: los bávaros inician su camino en busca de una nueva temporada histórica

El conjunto alemán cuenta con el tridente conformado por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, quienes suman casi 100 goles en el año futbolístico

El Bayern usará su tridente ofensivo ante el PSG | ClaroSports(Reuters)/ChatGPT

El Bayern Munich se prepara para enfrentar al PSG en las semifinales de la Champions League, en un duelo que marcará el rumbo de su temporada. El encuentro de ida se disputará en el Parque de los Príncipes, donde el equipo dirigido por Vincent Kompany buscará dar el primer paso hacia la final del torneo europeo y conseguir una nueva campaña histórica.

El conjunto alemán llega a esta instancia con la posibilidad de firmar una campaña que quede registrada en su historia, al mantenerse con opciones en todas las competiciones. La eliminatoria ante el equipo parisino representa un reto directo en su camino por alcanzar ese objetivo.

El rival será el vigente campeón de la Champions League, dirigido por Luis Enrique, quien ha logrado seis títulos en un año natural con el club francés. El Bayern tendrá que superar a un equipo que ha mantenido resultados constantes en torneos internacionales, lo que coloca la serie como un punto de referencia para medir su rendimiento.

En el plano ofensivo, el conjunto bávaro cuenta con una delantera que ha sumado 97 goles en la temporada. Harry Kane (53), Luis Díaz (25) y Michael Olise (19) concentran la producción del equipo en ataque, con registros individuales que sostienen el desempeño colectivo en todas las competencias.

Bayern Munich, sin la presión de buscar el título en la Bundesliga

El equipo alemán ya aseguró el campeonato de la Bundesliga tras imponerse al Stuttgart en la jornada 30. Este resultado le permitió alcanzar el título con varias fechas por disputar, lo que cambia el enfoque del club en el cierre de la temporada.

Con el torneo local definido, el Bayern afronta la Champions League con un margen distinto, al no depender de resultados en liga. Esta condición le permite centrar su preparación en la serie contra el PSG.

Los bávaros buscan consagrarse en la DFB Pokal

Además de su participación en la Champions, los bávaros también disputarán la final de la Copa de Alemania frente al Stuttgart. Este compromiso representa otra oportunidad para sumar un título en la temporada.

El equipo tendrá la posibilidad de repetir el enfrentamiento ante el mismo rival al que venció en la liga, ahora en un escenario distinto. La final de la DFB Pokal se presenta como parte del calendario que puede definir su campaña.

Bayern Munich, en busca de un nuevo sextete

El club alemán ya consiguió un sextete en la temporada 2019-20 bajo la dirección de Hansi Flick. En ese periodo ganó la Bundesliga, la Copa, la Champions League, la Supercopa de Alemania, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Ahora, el Bayern se encuentra en posición de competir por un nuevo sextete, siempre que logre avanzar en la Champions y mantener el ritmo en las demás competiciones. El duelo ante el PSG será el paso inmediato en ese objetivo.

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