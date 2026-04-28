¡La mayor sorpresa del año! Hailey Baptiste salva seis match points y elimina a Aryna Sabalenka en Madrid

La estadounidense superó a la campeona defensora en cuartos de final y jugará su primera semifinal WTA 1000 tras una batalla de más de dos horas en Madrid

La estadounidense enfrentará a Mirra Andreeva | Reuters

Hailey Baptiste firmó la mayor victoria de su carrera en la Caja Mágica de Madrid. La estadounidense derrotó 2-6, 6-2, 7-6(6) a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, tras salvar seis puntos de partido en un duelo de 2 horas y 30 minutos y avanzó a semifinales del WTA 1000. La derrota corta una dinámica dominante de la bielorrusa en 2026.

Sabalenka solo había perdido un partido en toda la temporada, la final del Australian Open, y acumulaba títulos en Brisbane International, Indian Wells Open y Miami Open, completando el Sunshine Double. Además, defendía el título en Madrid, torneo que ganó en 2025 tras vencer a Coco Gauff en la final.

El antecedente directo también favorecía a la campeona defensora. En los cuartos de final del Miami Open 2026, la número uno se impuso con doble 6-4, lo que marcaba una diferencia clara en experiencia y jerarquía. La de 24 años, llegó al Manolo Santana como número 32 del ranking y sin semifinales previas en torneos WTA 1000.

CAREER DEFINING MOMENT 🤯@savvy_bap sends shockwaves through Madrid as she takes out the No.1 seed Sabalenka in three sets!#MMOPEN pic.twitter.com/6CJT2vJirt — wta (@WTA) April 28, 2026

El partido comenzó bajo el control de la número 1 del mundo. Con 79% de primeros servicios y dos quiebres, la bielorrusa se llevó el primer set 6-2 imponiendo ritmo desde el saque y dominando los intercambios desde el fondo. Baptiste mostró dificultades para sostener sus turnos y acumuló errores en momentos clave.

El segundo set modificó por completo la dinámica. Elevó la potencia con el servicio, conectó seis aces y ganó el 71% de puntos con primer servicio. Esa agresividad se tradujo en tres quiebres y un 6-2 que equilibró el partido. Sabalenka perdió consistencia en sus turnos y comenzó a ceder terreno en rallies prolongados.

El tercer set se convirtió en un intercambio constante de quiebres y oportunidades. Ambas jugadoras enfrentaron ocho puntos de break y salvaron cinco cada una, manteniendo el marcador ajustado. Baptiste logró un quiebre en el séptimo juego, pero Sabalenka respondió de inmediato para sostener la igualdad.

El momento crítico llegó con la estadounidense al servicio 5-4. La número uno generó seis puntos de partido a lo largo del set, cinco de ellos en ese juego, pero su rival respondió con tiros ganadores y mantuvo la presión. Resistió cada oportunidad en contra y llevó el desenlace al tie-break.

En el desempate, Sabalenka tomó ventaja 4-1, pero Baptiste recuperó terreno con agresividad en el primer golpe. La estadounidense igualó en 6-6 y cerró 8-6 tras un punto final que rozó la línea de fondo. El marcador global reflejó la paridad: 105 puntos ganados para la norteamericana y 104 para la europea, con 15-14 en juegos.

Baptiste avanzó así a su primera semifinal WTA 1000, donde enfrentará a Mirra Andreeva. La rusa aseguró su lugar tras vencer en sets corridos a Leylah Fernandez. Con 18 años, 19 este miércoles, disputará su tercera semifinal WTA 1000 y la primera sobre arcilla.

La rusa presenta marca de 11-1 en tierra batida en 2026, tras ganar en Linz y alcanzar semifinales en Stuttgart. La número ocho del mundo se mantiene como la jugadora mejor posicionada en el ranking entre las semifinalistas.

En Madrid, Andreeva busca su tercer título de categoría WTA 1000, tras consagrarse en Dubái e Indian Wells en 2025. Su rendimiento reciente y consistencia en torneos grandes la colocan como una de las principales candidatas al título en, en un cuadro que perdió a la máxima favorita con la eliminación de Sabalenka.

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