¡Nuevo fracaso del Atlético de Madrid! Arsenal regresa a una final de Champions League tras 20 años de espera

El Arsenal de Arteta venció al Atlético de Madrid del Cholo en las semifinales de la Champions League con un 1-0 en la vuelta y un global de 2-1

Arsenal vence al Atlético en Londres | Action Images vía Reuters: Paul Childs

El ‘Cholismo’ volvió a quedarse corto en Europa: el Atlético de Madrid cayó ante el Arsenal en las semifinales de la Champions League con un 1-0 en la vuelta y un global de 2-1 que apagó las aspiraciones rojiblancas, en un partido disputado este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium frente a más de 60 mil fanáticos que celebraron el regreso del equipo a una final europea tras 20 años de ausencia.

Con poco más de 14 años al frente del banquillo rojiblanco, Diego Pablo Simeone demostró una vez más que prefiere morirse con la suya antes que traicionar sus principios: el técnico sostuvo su idea de orden y estructura defensiva como base del equipo, pese a que durante algunos tramos de esta temporada amenazó con un sistema táctico más ofensivo.

El Arsenal presumió casi 55 por ciento de posesión del balón, pero en la estadística que realmente cuenta en el fútbol, los goles, el equipo de Mikel Arteta aprovechó una de las pocas que tuvo frente al arco. Bukayo Saka empujó el esférico al minuto 44, casi en el ocaso de la primera parte, tras un disparo muerto que dejó el arquero Jan Oblak.

Ninguno de los entrenadores introdujo cambios estructurales respecto al duelo de ida en el Estadio Metropolitano. El Atlético sostuvo su 4-4-2 con enfoque conservador, mientras el Arsenal mantuvo el 4-2-3-1 que le permitió dominar el mediocampo. Sin embargo, el equipo londinense encontró dificultades para generar claridad en el último tercio del campo ante la resistencia colchonera.

¡Gooooool de Bukayo Saka!



El inglés sólo tuvo que empujarla tras un atajadón de Oblak. @MajolaB@Arsenal 1-0 @Atleti (Global: 2-1) pic.twitter.com/UPJEY6eZyv — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 5, 2026

El equipo local incluso se dio el lujo de fallar el tercero del marcador global. Viktor Gyökeres desperdició una ocasión franca frente a Jan Oblak en el tiempo complementario y mandó el balón por encima del arco tras un envío desde la izquierda. A partir de esta oportunidad, los Gunners sintieron confianza para adelantar líneas y, aunque el partido se rompió por momentos ante la urgencia de los Colchoneros, hubo una tensión que mantuvo a ambos equipos con la intención de no desordenar sus líneas. Pese a que el Atlético de Madrid estaba obligado a empatar el marcador, al final del día no les alcanzó.

Con este resultado, el Arsenal regresa a una final de la UEFA Champions League tras 20 años de ausencia, en busca de su primera ‘Orejona’ desde la final perdida en 2006 ante el Barcelona de Ronaldinho. El conjunto londinense disputará el título el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna, con el ganador entre el Bayern Munich y el PSG.

Te puede interesar: