Así logró el Arsenal volver a la final de la Champions League 20 años después

El conjunto inglés se impuso al Atlético de Madrid en las semifinales y ahora disputará su segunda final de Champions en la historia

Arsenal jugará su segunda final de Champions | GABRIEL BOUYS / AFP

Dos décadas tuvieron que pasar para que el Arsenal regresara a una final de UEFA Champions League. Los Gunners, finalistas en la temporada 2005-06, volverán a disputar la serie por la ‘Orejona’ veinte años después (2025-26), luego de eliminar al Atlético de Madrid en semifinales con un global de 2-1.

El conjunto inglés selló su pase con una victoria por la mínima en el partido de vuelta disputado en casa, tras el empate 1-1 en el juego de ida. Con ese resultado, los dirigidos por Mikel Arteta aseguraron su presencia en el duelo por el título, en una eliminatoria marcada por el orden defensivo y la definición en momentos clave.

¿Cuándo fue la última vez que el Arsenal avanzó a la final de la Champions League?

La última (y única) ocasión que el Arsenal alcanzó esta instancia fue en la campaña 2005-06, cuando superó al Villarreal en las semifinales de la competencia. En abril de 2006, los Gunners se impusieron 1-0 en la ida disputada en Londres, gracias a una anotación de Kolo Touré. En la vuelta el marcador finalizó sin goles, sellando la final para los ingleses.

En la final cayó 2-1 ante el Barcelona en el Stade de France. En aquel encuentro, el equipo inglés tomó ventaja con un gol de Sol Campbell, pese a jugar con un hombre menos tras la expulsión del arquero Jens Lehmann, pero el conjunto español remontó en la segunda mitad con anotaciones de Samuel Eto’o y Juliano Belletti.

El Arsenal perdió su única final de Champions League | GABRIEL BOUYS / AFP

En ese torneo, los ingleses dirigidos por Arsene Wenger firmaron una campaña destacada al terminar líderes de su grupo con cinco victorias y un empate, con 10 goles a favor y solo dos en contra. Posteriormente eliminaron al Real Madrid en octavos de final (1-0 global), a la Juventus en cuartos (2-0 global) y al Villarreal en semifinales (1-0 global).

El regreso 20 años después

En la presente edición 2025-26, los Gunners volvieron a mostrar regularidad desde la fase inicial, al terminar como líderes de la fase de liga con ocho victorias en ocho partidos, con 23 goles anotados y solo cuatro recibidos. Entre sus resultados destacan triunfos ante Bayern Munich, Inter de Milán y el propio Atlético de Madrid.

Athletic Club 0-2 Arsenal | Jornada 1

Arsenal 2-0 Olympiakos | Jornada 2

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid | Jornada 3

Slavia Praga 0-3 Arsenal | Jornada 4

Arsenal 3-1 Bayern Munich | Jornada 5

Brujas 0-3 Arsenal | Jornada 6

Inter 1-3 Arsenal | Jornada 7

Arsenal 3-2 Kairat | Jornada 8

Ya en la fase eliminatoria, el Arsenal superó al Bayer Leverkusen en octavos de final con un global de 3-1, tras empatar 1-1 en la ida y ganar 2-0 en la vuelta. En cuartos de final dejó fuera al Sporting Lisboa con un 1-0 global, producto de una victoria por la mínima y un empate sin goles.

En semifinales, el equipo inglés volvió a enfrentar a un rival español, el Atlético de Madrid, al que eliminó tras empatar 1-1 en la ida y ganar 1-0 en la vuelta, resultado que le dio el boleto a la final del torneo continental.

Arsenal vence al Atlético en Londres | Action Images vía Reuters: Paul Childs

En el apartado individual, Gabriel Martinelli se ha consolidado como el máximo goleador del equipo en la competencia con seis anotaciones, seguido por Viktor Gyokeres con cinco, en un ataque que ha sido constante a lo largo del torneo.

El Arsenal conocerá a su rival para la final tras la definición de la serie entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich, que se resolverá en el partido de vuelta luego del 5-4 a favor del conjunto francés en la ida. De esta forma, el club inglés volverá a disputar el título de la Champions League tras una ausencia de veinte años.

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