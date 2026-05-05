André-Pierre Gignac no seguirá en Tigres; no piensa en el retiro

El futbolista francés podría seguir con otros colores y en otro equipo, incluso en la misma Liga MX

Gignac vive sus últimos días con Tigres | Imago7

Los días de André-Pierre Gignac como jugador de Tigres están por llegar a su fin, sin embargo su carrera como futbolista podría seguir con otros colores y en otro equipo, incluso en la misma Liga MX, donde se ha consagrado como un jugador histórico de los felinos.

Gignac fue homenajeado por la afición de Tigres en el partido de la jornada 17 del Clausura 2026, pero la directiva y el club felino no comunicaron nada al respecto, incluso no se habló de una ceremonia especial a pesar de que se regalaron souvenirs referente al goleador galo, todo esto debido a que Gignac no estaba de acuerdo con ser conmemorado.

Tigres como Gignac dividirán caminos después de 11 años de relación, ya que la institución auriazul no tiene contemplado al atacante galo para el Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que cambiará de aires después de consagrase como máximo anotador de la institución universitaria con más de 200 goles.

La intención de Gignac es continuar en activo y no poner fin a su carrera como futbolista, ya que a pesar de que pondrá fin a su estancia como jugador de Tigres analiza la posibilidad de sumarse a algún equipo de la MLS, donde ha recibido diferentes propuestas en los últimos años.

André-Pierre Gignac aún podría terminar como campeón su etapa como jugador de Tigres, ya que los felinos está en la ronda de semifinales de la Concachampions en su edición 2026 y tienen una ventaja de 3-1 sobre Chivas en cuartos de final del Clausura 2026 en la Liga MX.

En su paso por Tigres, Gignac ha conseguido cinco títulos de Liga MX, una Concachampions y se ubica en el top 10 de máximos anotadores del futbol mexicano tras conseguir 191 goles como jugador del equipo regiomontano.

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