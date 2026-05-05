El Bayern llega fuerte al duelo ante el PSG: Kompany celebra que “todos están en forma y disponibles”

Kompany destacó la fortaleza del Bayern previo al duelo decisivo frente al PSG, resaltando que “todos están en forma y disponibles”, salvo una única baja en su plantel.

Kompany, DT del Bayern Munich | Reuters.

A un día del duelo definitivo por las semifinales de la UEFA Champions League, el técnico del Bayern Munich, Vincent Kompany, dejó claras sus sensaciones en la previa del choque frente al PSG. El entrenador belga aseguró que vive estas horas con serenidad, enfocado en los detalles que pueden marcar la diferencia en un partido de alto voltaje.

“En mí predomina la calma interior. Intento no dejar que las emociones del partido jueguen un papel demasiado pronto. Y ya estoy pensando en cuál puede ser la última frase para motivar al equipo una vez más”, afirmó Kompany, destacando la importancia del manejo mental en este tipo de instancias decisivas.

El DT también resaltó el trabajo físico realizado en las últimas semanas, especialmente tras la rotación de su base titular en el tramo final de la Bundesliga. Según explicó, esa gestión ha permitido que el equipo llegue en óptimas condiciones para medirse a un rival exigente, intenso y mucho más equilibrado en todas sus líneas.

En ese sentido, el técnico bávaro valoró contar con casi todo su plantel disponible para este compromiso. “La primera buena noticia es que todos están en forma y disponibles, excepto Serge. Esa es la base y una gran diferencia con la última temporada, donde nos costó títulos. Pero describiría a París como completamente en forma. Están físicamente muy bien y por eso es tan difícil jugar contra ellos”, comentó.

El recuerdo de la final de 2020 también apareció en la antesala del compromiso. En aquella ocasión, el conjunto alemán se impuso precisamente ante el PSG para levantar el trofeo continental, un antecedente que inevitablemente añade un componente emocional a la serie.

Sin embargo, Kompany dejó claro que el pasado no juega y que el enfoque está totalmente en el presente. Para él, más allá de estilos o discursos, el fútbol se resume en resultados concretos, especialmente en este tipo de eliminatorias donde cada detalle cuenta.

“Nuestra misión es ganar partidos. Solo se trata de eso, no de filosofías. Hemos ganado muchos partidos, el PSG también. Al final, de lo que se trata es de marcar un gol más que el rival. Si se puede sin encajar goles, eso está bien. Pero aún más pragmático es ganar”, concluyó el entrenador, dejando un mensaje directo y sin rodeos antes del choque que definirá a uno de los finalistas de Europa.

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