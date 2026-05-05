Luis Enrique compara el PSG vs Bayern con la rivalidad entre Nadal, Djokovic y Federer

Esto dijo el DT parisino en la rueda de prensa previo al partido de vuelta de la Champions entre los que considera los dos mejores equipos de Europa

Luis Enrique en rueda de prensa previo al Bayern vs PSG | Alexandra BEIER / AFP

El partido de ida de las semifinales de la Champions entre el PSG y el Bayern fue uno de los mejores partidos en la historia del torneo. El equipo parisino salió con ventaja de 5-4, que tratarán de defender el miércoles 6 de mayo en Alemania ante un rival que admiran, pero que Luis Enrique admite que les obliga a dar su mejor versión.

El entrenador del PSG habló en la rueda de prensa del día previo al partido, recordando lo que decía Rafa Nadal sobre cómo Roger Federer y Novak Djokovic le obligaban a jugar a su máximo nivel.

“Necesitaremos ser más competitivos que nunca. Me acordaba de las palabras que escuché a Rafa Nadal, quien dijo que la rivalidad entre Federer y Djokovic fue eran una motivación para él porque eran rivales al mismo nivel o mejor. Admiro al Bayern, juegan bien al fútbol, y eso me motiva para que nosotros demos nuestro mejor nivel”, declaró el asturiano.

Luis Enrique vuelve a un estadio que le trae buenos recuerdos. En 2025, su PSG logró la ansiada Champions al golear al Inter y una década antes, cuando dirigía al Barcelona, selló el boleto a su primera final de la Liga de Campeones en la casa del Bayern.

“Claro que tenemos grandes recuerdos aquí. Volver a Múnich siempre es un placer porque recordamos lo que vivimos el año pasado y, si vamos más atrás, cuando era entrenador del Barcelona, el año que fuimos campeones, jugamos las semifinales contra el Bayern, jugamos la vuelta aquí y fuimos a la final”.

Desde 2023, Bayern y PSG se han medido al menos una vez por la Champions y el 5-4 fue más bien la excepción a los encuentros previos, ya que solían ser encuentros de menos goles, algo que Luis Enrique ve más factible que otro juego de nueve anotaciones.

“Si se da, se da. Creo que será un partido al más alto nivel, entre dos de los mejores equipos de Europa, que quieren llegar a la final de la Champions League. Es un escenario apasionante para ambos. Si miran los resultados entre el PSG de Luis Enrique y el Bayern de Kompany en los últimos cuatro juegos, tenemos resultados más normales. Hay circunstancias del partido que podrían cambiar eso si un equipo se va abajo y tiene la necesidad de cambiar y buscar la victoria”.

El asturiano aseguró que el PSG no piensa especular: “Siempre digo lo mismo: trataremos de ganar. Si lo consigues o no, depende de las circunstancias del partido. Llegamos a este punto porque hemos hecho un buen trabajo y es hora de dar más para llegar a una segunda final. Es el tipo de partidos en que tenemos que ser leales a nuestra forma de jugar“.

Te puede interesar: