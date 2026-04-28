Sebastián Montoya regresa al ruedo de Fórmula 2 en Miami

El piloto colombiano está emocionado por regresar a la ciudad donde nació para un fin de semana prometedor.

Sebastián Montoya, piloto de Fórmula 2. – Prema Racing.

* Con la información de Escudería Telmex.

El Campeonato de Fórmula 2 de la FIA reanudará actividades esta semana en Miami, tras la interrupción provocada por los conflictos internacionales que, luego de la ronda inaugural en Melbourne, obligaron a realizar ajustes en el calendario.

Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, estará presente en el circuito de 5.412 kilómetros del Autódromo Internacional de Miami, escenario que se integró de última hora al calendario del certamen.

Han pasado ya casi dos meses desde que la temporada se puso en marcha en el Albert Park de Melbourne, donde Sebastián finalizó en la novena posición, sumando dos puntos que lo ubican actualmente en el duodécimo lugar en la clasificación general.

Sebastián Montoya, en competencia. – Prema Racing.

Al mando del auto número 11 del equipo Prema Racing, el piloto Claro dijo: “Ya estoy listo para regresar. Aunque me siento y soy muy colombiano, nací en Miami y eso le da un significado especial a esta fecha. Esperamos estar en el podio”.

En la clasificación del campeonato, el líder tras la primera ronda es Tsolov, con 25 puntos, seguido del piloto Claro, el brasileño Rafael Camara, segundo con 18 unidades, empatado con Laurens van Hoepen, quien se ubica tercero. En la clasificación por equipos, Campos Racing encabeza la tabla con 33 puntos, seguido de Invicta Racing con 29 y Hitech en la tercera posición con 20.

Después de la fecha doble en Miami, que contempla carreras el sábado y el domingo, el principal campeonato de soporte de la Fórmula 1 se trasladará a Montreal dentro de tres semanas, antes de retomar su calendario original con la cita en Mónaco a comienzos de junio.

Sebastián Montoya en Fórmula 2: fechas y horas en Miami

* Horarios para Colombia (GMT-5).

Clasificación: viernes, 1 de mayo, 1:30 p.m.

viernes, 1 de mayo, 1:30 p.m. Carrera Sprint: sábado, 2 de mayo, 9:00 a.m.

sábado, 2 de mayo, 9:00 a.m. Carrera principal: domingo, 3 de mayo, 11:30 a.m.

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