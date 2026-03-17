Vinicius hace llorar al Manchester City y Real Madrid avanza a cuartos de final en la Champions

El brasileño marca doblete y deja fuera a un equipo de Pep Guardiola que se marcha muy temprano del torneo

El Real Madrid firmó su pase a los cuartos de final de la Champions League tras imponerse en el global 5-2 al Manchester City, luego de ganar 2-1 en el Etihad Stadium. El equipo español manejó la eliminatoria y resolvió el encuentro en los minutos finales con un gol que terminó por definir la serie.

Desde el inicio, el City intentó imponer condiciones. En los primeros minutos generó aproximaciones claras, con disparos de Rodri y llegadas por los costados que obligaron a Courtois a intervenir. El conjunto local inclinó la cancha, pero el Madrid se mantuvo ordenado y apostó por el contragolpe.

La primera jugada de peso llegó al minuto 19, cuando el árbitro revisó una acción en el área que derivó en penal para el Real Madrid y la expulsión de Bernardo Silva. Vinicius asumió la responsabilidad y convirtió desde los once pasos al 22’, ampliando la ventaja global y obligando al City a buscar una remontada más amplia.

El equipo inglés reaccionó con insistencia. Rodri probó de media distancia y Doku generó peligro por la banda, mientras Courtois apareció en momentos clave. El Madrid también tuvo opciones, como un disparo de Brahim Díaz que se estrelló en el poste tras una jugada individual dentro del área.

Antes del descanso, el City encontró premio. Al 41’, Doku desbordó y envió un centro que terminó en los pies de Erling Haaland, quien empujó el balón para el 1-1. El gol dio vida a los locales, que cerraron el primer tiempo con mayor intensidad y buscando acortar distancias en el global.

Para la segunda mitad, el Real Madrid ajustó su postura y comenzó a manejar el balón con mayor calma. La salida de Courtois por lesión dio paso a Lunin, quien respondió con intervenciones importantes, incluyendo una atajada ante Haaland y otra en un disparo dentro del área que mantuvo el empate.

El City continuó insistiendo, incluso con un gol anulado a Doku por fuera de juego y varias llegadas que no lograron concretarse. El Madrid también tuvo sus momentos, con Tchouameni obligando a Donnarumma a intervenir en dos ocasiones y un intento de Vinicius que no terminó en disparo pese a quedar en buena posición.

Al minuto 88, Vinicius parecía sentenciar el partido con un remate dentro del área, pero la anotación fue invalidada por posición adelantada. Sin embargo, el brasileño volvió a aparecer en el tiempo añadido para resolver la eliminatoria.

Al 90+2, Tchouameni envió un centro a la espalda de la defensa y Vinicius llegó para empujar el balón y marcar el 1-2 definitivo. Con ese gol, el Real Madrid cerró la serie y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al Bayern Munich, que tiene ventaja amplia en su eliminatoria.

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