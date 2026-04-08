Polémica en Champions: Roberto García Orozco avala roja de Cubarsí, pero denuncian penal no marcado al Barcelona

Respalda la expulsión de Cubarsí, pero señala un grave error arbitral al no marcar penal a favor del Barcelona

Roberto García Orozco explica las decisiones arbitrales. Reuters

El duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League no solo dejó emociones en el marcador, sino también una serie de decisiones arbitrales que generaron debate. Tras el encuentro, el exárbitro mexicano Roberto García Orozco analizó las jugadas más polémicas y explicó el criterio aplicado por el silbante.

Una de las acciones más discutidas ocurrió al minuto 41, cuando Pau Cubarsí fue expulsado tras revisión en el VAR. Inicialmente, el árbitro rumano István Kovács mostró tarjeta amarilla, pero tras revisar la jugada, cambió su decisión. Para García Orozco, la determinación fue correcta bajo el reglamento.

“Hay cuatro consideraciones para que sea una oportunidad manifiesta de gol. Primero, la distancia a la portería; después, la dirección; que ya no existan jugadores defensores y la última sería el control del balón. Me parece que en esta acción se cumplen las cuatro consideraciones de la regla de juego”, explicó en Deportes en Claro, señalando que la intervención del VAR estuvo justificada.

¿Fue correcta la expulsión de Pau Cubarsí?

El exsilbante detalló que la jugada cumplía con los criterios de una oportunidad clara de gol: distancia a la portería, dirección, ausencia de defensores y control del balón. “El árbitro en el terreno de juego lo interpreta como promesa de ataque, por eso muestra amarilla, pero el VAR interviene de forma correcta bajo el reglamento en la regla 12, considerando una oportunidad manifiesta de gol que es evidente. Al final creo que es una decisión justa; polémica, pero con un sustento reglamentario”, afirmó.

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Esta decisión condiciona al Barcelona de cara al partido de vuelta, al perder a un jugador clave en defensa, en una serie que ya luce cuesta arriba.

La mano polémica y el penalti no marcado al Barcelona

Otra de las acciones que generó controversia fue una posible mano dentro del área que no fue sancionada como penal a favor del Barcelona. García Orozco consideró que se trató de un error arbitral. “Considero que al árbitro le sorprende la jugada. Me parece que Musso juega el balón porque el balón está dentro del área penal y no está en movimiento. El portero juega el balón de manera corta, como lo venía haciendo durante todo el partido, y ahí el que se equivoca es Pubill, el defensor, al tocar el balón con la mano. El juego se reanuda y el árbitro, si te fijas, se queda sorprendido llevándose el silbato a la boca.”, explicó.

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El exárbitro también aclaró por qué el VAR no intervino en esta jugada: “No podía intervenir porque ya se había reanudado el juego; aquí, o marcaba el penal o detenía el juego para revisarlo”.

Error arbitral que puede tener consecuencias

García Orozco fue contundente al señalar que este tipo de decisiones no pueden ocurrir en una instancia como los cuartos de final. “Me parece que es un error de interpretación… a este nivel no puedes tener ese tipo de errores”, afirmó.

Incluso, advirtió que la equivocación podría tener impacto en la carrera del árbitro. “Creo que esto lo va a dejar fuera de la competición… este tipo de errores lo puede dejar hasta fuera del Mundial”, sentenció.

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