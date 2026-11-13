Posibles alineaciones del Águilas Doradas vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay 2026-II
Conoce la hora, el lugar y cómo ver el partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín por la Liga BetPlay 2026-II.
Partido importante para la definición del todos contra todos se juega entre Águilas Doradas e Independiente Medellín, pues ambos elencos quieren estar en la fiesta de fin de año de la Liga BetPlay 2026-II. El más necesitado es el elenco ‘dorado’, ya que solo le sirve la victoria y esperar otra serie de resultados para entrar a los ocho, mientras que al DIM un empate le basta para estar tranquilo.
Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Frank Lozano, Andrés Mosquera, John García, John Ontaneda; Iván Rojas, Juan Camilo Roa, Matías Ramírez, Javier Mena; Andrés Ricaurte y Anthony Vásquez. D.T.: Flavio Robatto.
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Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno; Yony González, Daniel Cataño, John Montaño y Jeison Medina. D.T.: Amaranto Perea.
¿Cómo y dónde ver a Águilas Doradas vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay 2026-II?
El partido entre los equipos paisas, correspondiente a la fecha 19 del torneo finalización, será en el estadio Cincuentenario a partir de las 3:30 p.m. este sábado 14 de noviembre. En cuanto a la transmisión, el cotejo se puede ver por el sitio web de Win Sports y por la aplicación de Win Play. Puede verificar con su cableoperador también si por algún canal lo van a pasar.
Últimos cinco partidos de Águilas Doradas
- 07.11.2026 | Once Caldas 1-0 Águilas Doradas | Fecha 18.
- 02.11.2026 | Águilas Doradas 1-0 Fortaleza | Fecha 17.
- 27.10.2026 | Cúcuta 0-2 Águilas Doradas | Fecha 5.
- 23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas | Fecha 16.
- 18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima | Fecha 15.
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Últimos cinco partidos de Independiente Medellín
- 06.11.2026 | Fortaleza 0-3 Independiente Medellín | Fecha 18.
- 01.11.2026 | Independiente Medellín 2-1 Alianza | Fecha 17.
- 28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín | Fecha 5.
- 25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín | Fecha 16.
- 17.10.2026 | Independiente Medellín 0-2 Once Caldas | Fecha 15.