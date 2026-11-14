Millonarios vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 19

El Embajador cedió terreno, pero todavía depende de sí mismo para avanzar a los cuadrangulares.

Millonarios vs Alianza, en vivo | Claro Sports

Sin mucho margen de error. Millonarios parecía asegurado, pero los últimos partidos complicaron al elenco dirigido por Alberto Gamero. Ahora le queda sumar de a tres frente a Alianza para instalar su nombre en cuadrangulares y no pasar contratiempos. Será un partido de mucha presión para el Embajador, en su casa, ante un rival que le complicó la vida en sus aspiraciones del pasado semestre.

¿A qué hora juega Millonarios vs Alianza y dónde ver en vivo hoy 14 de noviembre de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 19, tendrá su pitazo inicial a las 3:30 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Diego Ulloa en El Campín. Win+ Fútbol y Win Play transmitirán las emociones del compromiso.

Alineaciones Millonarios vs Alianza: así salen a la fecha 19 de la Liga Betplay 2026 II

Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Francisco Chaverra; Rodrigo Ureña, Mateo García; David Mackalister Silva, Andrey Estupiñán, Juan Guillermo Cuadrado y Rodrigo Contreras.

Así forma Alianza: Antonio Simancas; Israel Alba, Sebastián Quiñones, Juan Viveros, Pedro Franco, Jhair Castillo; Brayan Viáfara, Wiston Fernández; Jesús Muñoz, Felipe Pardo y Leyner Palacios. DT: Flabio Torres.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 19 de Liga Betplay 2026?

En el papel, Millonarios no debería tener problemas para superar a un eliminado Alianza y sellar su nombre en la siguiente fase. Las casas de apuestas dan como amplio favorito al Embajador por obligación y nómina. Dicen que en Colombia gana el que tiene que ganar, pero no siempre se da esa fórmula, anotando que los de Valledupar aguaron el requisito de clasificación el semestre pasado.

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