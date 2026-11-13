Posibles alineaciones de Millonarios vs Alianza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El Embajador se complicó más de la cuenta, pero depende de sí mismo para acceder a cuadrangulares.

Millonarios vs Alianza: posibles nóminas | Claro Sports

Partido de alta tensión en El Campín de Bogotá. Millonarios no puede ceder más licencias, ya en la última jornada, por lo que deberá derrotar a Alianza y evitar fantasmas del pasado. El Embajador solo depende de sí mismo para meterse en el baile final.

Aunque muchos lo daban como clasificado, el cuadro dirigido por Alberto Gamero requiere de tres puntos que den tranquilidad rumbo a los cuadrangulares. El rival, dirigido por Flabio Torres, no tiene nada que perder y se ilusiona con cerrar el año firmando un batacazo. Esto debe saber rumbo al juego de este sábado 14 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García; David Mackalister Silva, Francisco Chaverra, Juan Guillermo Cuadrado y Rodrigo Contreras. DT: Alberto Gamero.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Eduar Beltrán; Israel Alba, Kevin Moreno, Pedro Franco, Sebastián Quiñones; Jhildrey Lasso, Jhaír Castillo; Ever Meza, Felipe Pardo, Jesús Muñoz y Cristian Vergara. DT: Flabio Torres.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs Alianza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 19, tendría disponibilidad por las plataformas digitales de Win Sports, sea el sitio web o la plataforma de Win Play. Aún no se conoce cuál será la señal habilitada en cada cableoperador para seguir el compromiso. De igual modo, Claro Sports le brindará todos los detalles de la última fecha.

Últimos cinco juegos de Millonarios

08.11.2026 | Deportes Tolima 2-1 Millonarios | Fecha 18.

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.

20.10.2026 | Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.

17.10.2026 | Millonarios 4-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 15.

08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.



Últimos cinco juegos de Alianza

08.11.2026 | Alianza 1-2 Llaneros | Fecha 18.

01.11.2026 | Independiente Medellín 2-1 Alianza | Fecha 17.

28.10.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 5.

25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá | Fecha 16.

19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza | Fecha 15.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Diego Ulloa (Valle).

Diego Ulloa (Valle). Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).

Miguel Roldán (Antioquia). Asistente 2: Cristian Mosquera (Valle).

Cristian Mosquera (Valle). Cuarto árbitro: Heiberth Calvo (Bogotá).

Heiberth Calvo (Bogotá). VAR: Luis Trujillo (Valle).

Luis Trujillo (Valle). AVAR: Daniel Alzate (Caldas).

Te puede interesar: