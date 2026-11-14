Águilas Doradas vs Independiente Medellín, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 19

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Águilas Doradas y Deportivo Independiente Medellín por la última fecha del todos contra todos del FPC.

Águilas Doradas vs Independiente Medellín, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Águilas Doradas vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy 14 de noviembre de 2026?

El partido entre equipos antioqueños, correspondiente a la fecha 19 del torneo finalización, comienza a las 3:30 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Águilas Doradas vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 19 de la Liga Betplay 2026-II

Águilas Doradas: Jorge Soto; Juan Camilo Roa, Jhon García, Jhon Ontaneda, Javier Mena; Iván Rojas, Frank Lozano; Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas, Matías Ramírez y Antony Vásquez. DT: Flavio Robatto.

Jorge Soto; Juan Camilo Roa, Jhon García, Jhon Ontaneda, Javier Mena; Iván Rojas, Frank Lozano; Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas, Matías Ramírez y Antony Vásquez. DIM: Éder Chaux; Halam Loboa, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Didier Moreno, Diego Moreno, Kéiner Klinger; Daniel Cataño, John Montaño y Jeison Medina. DT: Amaranto Perea.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 19 de Liga Betplay 2026?

No hay duda alguna de que hay un claro favorito para el juego de la decimonovena jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Deportivo Independiente Medellín tiene la primera opción para llevarse los tres puntos de su duelo ante Águilas Doradas. Pues, los ‘poderosos’ no quieren tener sorpresas con su clasificación a cuadrangulares. Mientras que, el conjunto de Rionegro sigue haciendo cuentas para clasificarse a las finales.

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