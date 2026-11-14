Última fecha de la Liga BetPlay 2026-II en vivo: resultados al momento y cómo se juegan los cuadrangulares hoy

No se despegue de Claro Sports, porque acá les traemos todos los detalles de la última jornada del todos contra todos del balomié colombiano.

Balón de la Liga BetPlay Dimayor, en un partido. – Vizzor Image.

Este sábado 14 de noviembre se vivirá una nueva jornada del final del todos contra todos del Fútbol Profesional Colombiano, una fecha esperada por todos los aficionados a este deporte, ya que siempre se viven miles de emociones. Todos los detalles de lo que suceda para definir a los 8 equipos que jugarán los cuadrangulares de fin año, estarán en Claro Sports.

Resultados de la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II, EN VIVO:

¿A qué hora se juegan los siete partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II hoy, 14 de noviembre?

¿Quién transmite la última fecha de la Liga BetPlay y dónde mirar en vivo por TV y online?

Para los usuarios del cableoperador de Claro en Colombia, podrá disfrutar de todos los partidos de este sábado, 14 de noviembre del Fútbol Profesional Colombiano de la siguiente manera:

Canal Frecuencia Partido Fecha Hora Win + 522/1522 Millonarios vs Alianza 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Radiola TV 152/1152 Cúcuta vs Jaguares 14 de noviembre 3:30 p.m. Claro Sports 2 1503 Pereira vs América 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Red+ 101/1001 Nacional vs Once Caldas 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Shopping 1010 Águilas Doradas vs DIM 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Claro Música 157/1157 Bucaramanga vs Fortaleza 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Red+ 107/1007 Cali vs Tolima 14 de noviembre 3:30 p.m.

¿Cuántos cupos quedan disponibles para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

Finalizada la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II, 8 equipos tendrán tiquete a los cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano. Allí ya se encuentran Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, América de Cali, Atlético Bucaramanga.

Por su parte Independiente Medellín Millonarios, Once Calda, Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo lucharán por los 3 cupos restantes este sábado, 14 de noviembre del 2026.

¿Cómo se juegan los cuadrangulares semifinales hoy? Cruces al momento

Hasta el momento Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, América de Cali, Atlético Bucaramanga ya se encuentran instalados en la siguiente ronda, teniendo en cuenta que el ‘Verdolaga’ antioqueño será líder de grupo sin importar su resultado ante Once Caldas, parcialmente el ‘Verdiblanco’ vallecaucano es parcialmente el otro cabecilla, tendrá que sostenerse en esta posición si vence en casa a Deportes Tolima. Las otras 6 posiciones de los grupos serán a través de sorteo.

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