Panamá vs Curazao en vivo: horario y dónde ver la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Panamá vs Curazao, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Panamá recibe a Curazao este domingo 15 de noviembre por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, comenzará a las 18:00 horas de Panamá y tendrá transmisión de Telemetro, RPC TV y MEDCOM Go. Después del empate 0-0 en Willemstad, el equipo de Thomas Christiansen buscará aprovechar su localía para conseguir el pase al Final Four y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Panamá vs Curazao: ¿cuándo y a qué hora es la vuelta de cuartos de final?

El partido entre Panamá y Curazao se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El inicio está programado para las 18:00 horas de Panamá, mientras que en Curazao comenzará a las 19:00 horas. Para los aficionados de México (centro), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el encuentro comenzará a las 17:00 horas.

¿Dónde ver Panamá vs Curazao en vivo? Canal de TV y transmisión online

En Panamá, la transmisión del partido estará disponible a través de Telemetro y RPC TV, mientras que los aficionados también podrán seguirlo mediante la plataforma MEDCOM Go. Además, está anunciada una cobertura por el canal de YouTube de Deportes RPC. La Roja buscará resolver la eliminatoria frente a su público después de no conseguir marcar durante el encuentro de ida.

¿Cómo llegan Panamá y Curazao a la Concacaf Nations League 2026?

Panamá llega después de empatar 0-0 frente a Curazao en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad. El equipo de Thomas Christiansen generó varias oportunidades para conseguir la victoria, pero no logró convertir. Amir Murillo estrelló un cabezazo en el poste durante el primer tiempo, mientras que Carlos Harvey y Adalberto Carrasquilla también exigieron al arquero Eloy Room.

Por su parte, Curazao consiguió mantener la igualdad como local y buscará aprovechar las condiciones de la eliminatoria para conseguir su clasificación. El conjunto dirigido por Dick Advocaat también tuvo oportunidades durante la ida, especialmente con un remate de Tahith Chong que impactó en el poste. Los visitantes llegan después de haber terminado invictos la fase de grupos, con tres victorias y un empate.

Alineaciones probables de Panamá y Curazao para la vuelta

Estos son los posibles once iniciales de Panamá vs Curazao, sujetos a la confirmación de los entrenadores Thomas Christiansen y Dick Advocaat:

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Martín Krug, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Martín Krug, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas; y José Fajardo. Thomas Christiansen. Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Jurich Carolina, Sherel Floranus; Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Juninho Bacuna, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré; y Jearl Margaritha. DT: Dick Advocaat.

Antecedentes del Panamá vs Curazao: últimos enfrentamientos y resultados

Panamá se mantiene invicto en sus últimos cuatro enfrentamientos frente a Curazao, con dos victorias y dos empates. El antecedente más reciente se produjo el 12 de noviembre de 2026, cuando ambas selecciones igualaron sin goles en Willemstad durante el partido de ida de los cuartos de final.

La última victoria panameña ocurrió el 13 de octubre de 2023, cuando la Roja se impuso por 2-1 como visitante, con anotaciones de Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez. Anteriormente, Panamá también había eliminado a Curazao durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

12 de noviembre de 2026 | Curazao 0-0 Panamá | Concacaf Nations League 2026

13 de octubre de 2023 | Curazao 1-2 Panamá | Concacaf Nations League 2023

15 de junio de 2021 | Curazao 0-0 Panamá | Eliminatorias Mundial 2022

12 de junio de 2021 | Panamá 2-1 Curazao | Eliminatorias Mundial 2022

MÁS INFORMACIÓN: Panamá vuelve a casa con una cuenta pendiente que ya empieza a preocupar

¿Qué necesita Panamá para avanzar al Final Four y clasificar a la Copa Oro 2027?

Panamá necesita ganar el partido de vuelta para asegurar su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League, que se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Además, el ganador de la eliminatoria obtendrá un boleto directo a la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor deberá disputar las preliminares.

Después del empate 0-0 en la ida, una victoria por cualquier marcador clasificará a Panamá. Si el encuentro termina nuevamente sin goles, se disputarán tiempos extra y, de mantenerse la igualdad, una tanda de penales. En cambio, un empate con goles favorecerá a Curazao por el criterio de los tantos convertidos como visitante al término del tiempo reglamentario. Una derrota también dejará eliminada a la Roja.

El conjunto de Thomas Christiansen tendrá la oportunidad de definir la serie en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde buscará transformar las ocasiones que generó durante el primer encuentro en los goles necesarios para avanzar a las semifinales y asegurar su participación en la próxima Copa Oro.

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