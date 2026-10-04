Honduras vs Jamaica: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Será el segundo cruce entre ambos en esta fase, luego del triunfo 1-0 de Honduras del pasado 28 de septiembre.

Honduras vs Jamaica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Honduras y Jamaica se enfrentarán por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido en el que ambos seleccionados llegan con resultados diferentes en su última presentación. La Bicolor buscará recuperarse después de caer frente a Martinica, mientras que el conjunto jamaiquino intentará sostener el impulso conseguido con su victoria ante El Salvador. Será el segundo cruce entre ambos en esta fase, luego del triunfo 1-0 de Honduras del pasado 28 de septiembre.

Honduras viene de perder 2-1 ante Martinica y tendrá la posibilidad de reaccionar como local. El equipo dirigido por José Francisco Molina deberá corregir los errores que condicionaron su última presentación. Antes de esa derrota había conseguido imponerse a Jamaica, por lo que buscará repetir el resultado para volver a sumar de a tres en la competición.

Por su parte, Jamaica llega después de vencer 2-0 a El Salvador, resultado que le permitió recuperarse y llegar con otra dinámica al encuentro en Tegucigalpa. El seleccionado jamaiquino tendrá además como referencia la derrota sufrida ante Honduras días atrás y buscará modificar lo realizado en aquel partido para sumar como visitante.

Honduras vs Jamaica en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

Honduras y Jamaica jugarán el lunes 5 de octubre de 2026, a las 20:00 horas de Honduras y Centroamérica, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. En Panamá, el encuentro comenzará a las 21:00 horas. El compromiso corresponde al Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

¿Dónde ver en vivo Honduras vs Jamaica de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido Honduras vs Jamaica podrá verse en territorio hondureño a través de DTVC+, HRN y Telesistema Honduras, señales encargadas de la cobertura del encuentro correspondiente a la fase de grupos.

Honduras vs Jamaica: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

Honduras buscará recuperarse después de perder 2-1 frente a Martinica el viernes 2 de octubre. José Francisco Molina señaló tras ese encuentro que los errores propios estaban siendo aprovechados por los rivales, un aspecto que la Bicolor intentará corregir para volver al triunfo ante su público.

Jamaica llega después de superar 2-0 a El Salvador en su presentación más reciente. El conjunto jamaiquino intentará mantener esa respuesta ofensiva y, al mismo tiempo, cambiar el resultado del último enfrentamiento directo ante Honduras, que terminó con victoria 1-0 de la Bicolor el 28 de septiembre.

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