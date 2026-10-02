Martinica vs Honduras en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy viernes 2 de octubre

Sigue lo mejor del partido a través del minuto a minuto.

Martinica vs Honduras, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Martinica vs Honduras, válido por la jornada 3 de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026. El equipo local llega a este partido en calidad de perdedor tras caer en sus dos primeros partidos, mientras que los hondureños de una gran victoria como visitante ante Jamaica.

Honduras continuará su recorrido por el Caribe con una visita a Martinica que puede fortalecer sus aspiraciones en la Concacaf Nations League 2026-2027. Después de conseguir una victoria importante en Kingston, la Bicolor tiene la oportunidad de encadenar dos buenos resultados fuera de casa. El encuentro será el último como visitante antes de regresar a Tegucigalpa para completar su participación en la fase de grupos.

La aparición de Keyrol Figueroa como protagonista del triunfo frente a Jamaica le dio a Honduras una respuesta ofensiva en un momento de presión. Su gol permitió cambiar el ánimo después del tropiezo inicial y abrió una oportunidad para recuperar terreno. Ahora, la selección catracha necesita convertir ese impulso en continuidad, con una actuación que le permita mantener el equilibrio y volver a encontrar eficacia en ataque.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Martinica vs Honduras hoy viernes 2 de octubre de 2026?

Martinica y Honduras se enfrentarán el viernes 2 de octubre de 2026, a las 18:00, hora de Honduras, en el Estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France. En Martinica, el silbatazo inicial será a las 20:00. El partido corresponde a la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

Alineaciones del Martinica vs Honduras, al momento

Martinica:

Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Clinton Bennett, Giancarlo Sacaza, Joseph Rosales; Deiby Flores, David Ruíz, Edwin Rodríguez,Exon Arzú, Bryan Róchez, Dereck Moncada.

Antecedentes del Martinica vs Honduras y últimos resultados en la Concacaf Nations League

No hay antecedentes recientes entre ambos seleccionados, apenas se registran dos juego en 2019, por esta misma competencia. El primero lo ganó Honduras 1 a 0 y el segundo fue igualdad de visitante.

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