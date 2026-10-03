¿Qué necesita Guatemala para clasificar a los cuartos de final de la Concacaf Nations League?

La última jornada también será importante para determinar la posición definitiva de Guatemala dentro de la Liga A.

Guatemala y un partido determinante en casa | X: @fedefut_oficial

Guatemala llegará a la última jornada de la Concacaf Nations League con la posibilidad de conseguir su clasificación a los cuartos de final. La igualdad 0-0 frente a Surinam mantuvo a la selección chapina con opciones y dejó la definición abierta para la fecha final, en la que tendrá que volver a enfrentarse al conjunto surinamés.

Los demás resultados de la jornada también influyeron en el escenario del grupo. Martinica derrotó 2-1 a Honduras, mientras que Jamaica consiguió una victoria 2-0 frente a El Salvador. De esta manera, las diferencias entre los equipos continúan siendo reducidas y varios llegan a la última fecha con objetivos en juego.

Para Guatemala, sin embargo, las cuentas son claras. Una victoria frente a Surinam le permitirá asegurar su presencia en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, sin necesidad de esperar lo que suceda en los otros encuentros. Además, el equipo guatemalteco cuenta con una diferencia de goles favorable para afrontar la definición.

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Guatemala depende de sí misma para clasificar

El encuentro decisivo se disputará en territorio guatemalteco, por lo que la Azul y Blanco tendrá la posibilidad de buscar el boleto ante su público. El equipo deberá aprovechar la localía después de haber conseguido un empate sin goles en su visita a Surinam durante la jornada anterior.

La situación cambia si Guatemala no consigue los tres puntos. Un empate no será suficiente para avanzar a los cuartos de final, mientras que una derrota también dejará al seleccionado nacional fuera de esa instancia. Por ese motivo, el objetivo para el último compromiso pasa directamente por conseguir la victoria.

La última jornada también será importante para determinar la posición definitiva de Guatemala dentro de la Liga A. Honduras, Martinica y El Salvador continúan involucrados en una clasificación ajustada, por lo que sus respectivos resultados podrían tener incidencia en otros objetivos del combinado guatemalteco.

En caso de no alcanzar los cuartos de final, Guatemala todavía tendría como alternativa disputar las preliminares de la Copa Oro 2027. Además, dependiendo de la combinación de resultados, la fecha final también puede modificar la situación de algunos equipos respecto a la permanencia en la máxima categoría de la competición.

La cuenta principal, de todos modos, no requiere cálculos adicionales: Guatemala debe vencer a Surinam para avanzar. Si consigue los tres puntos, logrará por primera vez clasificarse a los cuartos de final de la Concacaf Nations League y continuará su camino en el torneo.

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