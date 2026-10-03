¡Con solo 16 años! Emanuel Otálvaro le da un título a Colombia en tenis de mesa

Emanuel Otálvaro, atleta nacido en Colombia, se coronó campeón U19 del WTT Youth Contender Asunción II 2026.

Emanuel Otálvaro le da un nuevo título a Colombia | COC

Colombia volvió a ponerse en la orbita de la élite del deporte a nivel mundial. Desde el 27 al 30 de septiembre en el Coliseo de la Federación Paraguaya de Tenis se llevó a cabo el WTT Youth Contender Asunción II en la categoría sub 19.

En la capital paraguaya, Emanuel Otálvaro se coronó campeón de la división de menores de 19 años tras vencer por un marcador de tres a uno a Yamane Hamilton de Brasil. Una muestra de que el deporte colombiano siguen poniéndose en el mapa de la élite mundial cada vez más.

Vale la pena destacar que, el nacido en Colombia estaba participando en dos categorías más grandes que la suya. Pues, con solo 16 años se estaba enfrentando a una categoría sub 19. Este mismo atleta viene de hacer presencia en los Juegos Suramericanos 2026 y se prepara para los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Emanuel Otálvaro le da un nuevo título a Colombia

La participación del colombiano comenzó en el grupo 1. Allí venció al paraguayo Saúl Riveros por parciales de 11-3, 11-4 y 11-7. Acto seguido, superó al argentino Facundo Lehner también por parciales de 11-4, 11-7 y 11-4. Consiguiendo así el primer lugar del grupo y el cupo al cuadro principal.

Los octavos de final fueron su siguiente retó y el representante de Colombia se vio enfrentado al ‘gaucho’ Santiago Rossio por parcial de 11-0, 11-3 y 11-6. Los cuartos de final fueron uno de los desafíos más duros para Emanuel. El brasileño David Fuji vendió cara la derrota con sets de 11-9, 11-7, 4-11 y 11-6.

En semifinales el rival fue el uruguayo Sebastián Timbal. Los parciales de 11-5, 14-12 y 11-7 le dieron el paso a la gran final que Emanuel Otálvaro. El brasileño Yamane Hamilton fue el contrincante en el duelo por el título. Con parciales de 11-9, 13-11 y 11-8, el atleta de Colombia se quedó con el campeonato.

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