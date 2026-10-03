Lorenzo hace énfasis en la reconstrucción de Colombia tras el Mundial: “Es más difícil si el resultado no acompaña”

Tras la caída ante Paraguay, Néstor Lorenzo analizó las variantes que hizo, tanto nominales como de sistema.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia | REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Colombia jugó su segundo amistoso de la fecha FIFA y el resultado no fue el que muchos imaginaban, pues la ‘Tricolor’ cayó por la mínima diferencia ante Paraguay. Si bien no hay motivos suficientes para prender las alarmas, es una caída que hay que analizar con lupa.

Néstor Lorenzo principalmente rotó el módulo con el que viene jugando y puso a tres centrales en ese cotejo. Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Kevin Andrade fueron los escogidos por el DT, mientras que Álvaro Angulo y Éider Ocampo cumplieron una función de carrileros. Otra novedad fue la titularidad de Yaser Asprilla.

Hay que decir que las cosas no le salieron al timonel, pero de igual forma dejó claro en rueda de prensa que tras el Mundial el equipo sigue en reconstrucción, sobre todo por los futbolistas que viene probando y por las salidas de referentes como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, entre otros.

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Tiempo para cuadrar la idea

“Cuando digo un entorno favorable es encontrar un equipo con una estructura y experiencia. Fue distinto porque jugamos con otro sistema, pero generalmente se ha hecho debutar jugadores en equipos más consolidados. Como estamos en construcción es más difícil, sobre todo si el resultado no te ayuda. Tenemos que dejar de lado eso y pensar en lo que individualmente cada jugador nos está dando y lo que pueden aportar en el futuro”.

El nuevo rol de Jhon Arias y una variante con Juan Manuel Rengifo

“Jhon Arias lo ha hecho muy bien, lo hizo mejor más de volante que cuando jugó más adelante. No llegamos a generar muchas situaciones de gol. Había que acompañar un poco más a Luis (Suárez), tener más profundidad y cuando llegamos a lo mejor no tiramos centros. Encontramos un rival que se defiende bien en zona baja”.

“Lo de Rengifo, es un buen jugador, está iniciando un proceso con nosotros. Así como jugó Asprilla, que esperó mucho tiempo para debutar, son procesos, estamos en construcción”.

El juego mostrado vs Paraguay

“Las concusiones las vamos a ir sacando a medida que pase el tiempo. Hay cosas buenas para destacar, más allá que reconozco que el equipo no jugó bien. Las chances que tuvieron las dimos nosotros por errores, no solo los ‘jovencitos’, hay errores de jugadores mundialistas que hicieron que Paraguay pudiera tener alguna chance”.

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