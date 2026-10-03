Jorge Jesus pone en pausa su guerra con Cristiano Ronaldo: “Es un símbolo de Portugal, habrá tiempo para hablar de ello”

La polémica entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo parece que se le salió de las manos a la Federación Portuguesa de Fútbol; sin embargo, el técnico reveló que habrá tiempo para hablar sobre la situación después del partido de la UEFA Nations League de este domingo 4 de octubre frente a Noruega.

El entrenador de Portugal recibió un bombardeo de preguntas con respecto a la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de la selección, en la conferencia de prensa previa al partido frente a Noruega. Jorge Jesus mostró una versión más conciliadora con respecto a días anteriores y dejó claro que el foco debe estar en el partido ante los noruegos, mientras que la situación podrá abordarse después del encuentro.

“La atención debe centrarse, ante todo, en la selección nacional. En cuanto a Noruega, lo que debemos hacer bien es que nuestra gente también esté en sintonía con la bandera y el objetivo. Cristiano Ronaldo es un símbolo de la selección nacional, de Portugal. Después del partido, habrá tiempo de sobra para hablar de ello”, declaró Jorge Jesus frente a los medios de comunicación.

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El nombramiento de Jorge Jesus como técnico de Portugal tras el fracaso del Mundial 2026 parecía óptimo debido a la relación previa que mantuvo con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de la Saudi Pro League. El entrenador dijo en sus primeras declaraciones que CR7 se encontraba dentro de sus planes. Conforme se acercaba la primera fecha FIFA del equipo, algunos informes de distintos medios de la prensa internacional revelaron un supuesto acuerdo verbal con el futbolista para dosificar sus minutos durante el parón internacional.

El problema surgió cuando el estratega decidió mantener a Cristiano Ronaldo en el banquillo durante el primer partido ante Noruega en la fase de grupos de la UEFA Nations League. El técnico mandó a calentar al delantero durante 30 minutos, pero finalmente lo dejó en la banca. Una reunión privada entre el goleador, Jorge Jesus y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa, habría apaciguado las diferencias, pero el técnico ofreció una conferencia de prensa en la que sus palabras aparentemente fueron calificadas como una traición por parte de CR7.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración en ese momento y publicó un mensaje en redes sociales que confirmaba su postura en contra del técnico de Portugal. A partir de ese momento, la polémica quedó encendida entre los dos bandos, con una reacción sin precedentes de la prensa internacional y de figuras relacionadas con el fútbol, quienes emitieron comentarios de un lado y otro.

Jorge Jesus señaló que su mente ahora se encuentra enfocada en el partido ante Noruega, que se disputará en el Estadio do Dragão este fin de semana. Los lusitanos se encuentran como líderes del Grupo D con nueve puntos, seis por encima de los Vikingos y de Dinamarca.

“Me voy a centrar en el equipo, en el rival. Noruega es uno de los cinco mejores equipos de Europa, con grandes jugadores. Tenemos que estar concentrados. Después, todos tendremos tiempo para analizar… Luego nos quedan dos partidos más, pero primero tenemos que asegurar la clasificación”, sentenció. “El cariño que busco y deseo no es otro que el que siento por la selección nacional. Ese cariño es para el equipo, no para mí. Soy parte de un equipo, soy el líder. Antes de ser seleccionador nacional, yo también era un hincha acérrimo y apasionado de la selección. Siempre me preocupé por el país. No quiero estar al margen de nada relacionado con la selección nacional”.

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