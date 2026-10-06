Los tres sobrevivientes del último México vs Chile que repiten convocatoria

El último duelo se gestó en el 2021, de la mano de Gerardo Martino. Giménez, Lira y Reyes son los únicos jugadores que repiten presencia en el Tri

Los tres vieron acción y Gimenez colaboró con gol | Imago7

La Selección Mexicana volverá a enfrentarse a su similar de Chile tras casi cinco años de no hacerlo; y a pesar de la distancia existente entre ambos duelos, un total de tres futbolistas que estuvieron presentes en el último antecedente, repiten presencia en este juego.

Se trata de Santiago Giménez, Israel Reyes y Erik Lira los que aparecen nuevamente en una convocatoria del Tricolor para un encuentro ante los andinos, duelo que aquel entonces resolvieron con un empate 2-2 disputado en Austin, Texas.

El último México vs Chile se jugó el 8 de diciembre de 2021 en el Q2 Stadium, como parte de la actividad del conjunto tricolor durante la gestión de Gerardo ‘Tata’ Martino. El partido terminó igualado y tuvo entre sus anotadores, precisamente a Santi Giménez, además de Jordan Silva.

De los futbolistas que participaron en aquella convocatoria y que ahora vuelven a estar considerados, Giménez es el nombre que más destaca, ya que incluso consiguió marcar en ese encuentro. El delantero en ese entonces fue titular y ahora espera repetir actuación ante la La Roja, esta vez dentro del proceso encabezado por Rafael Márquez.

Junto a Giménez, Israel Reyes y Erik Lira completan el grupo de jugadores que estuvieron en aquella etapa y que nuevamente aparecen entre los convocados. En ese entones empezaron el duelo en la banca pero lograron tener minutos de acción. Lira, de hecho, se ganó una tarjeta de amonestación.

Gimenez, el eje de ataque del Tri | Imago7

El resto de aquella convocatoria no se repite en la lista actual, aunque los jugadores continúan en activo. Entre ellos aparecen Carlos Acevedo, Luis Malagón, Sebastián Córdova, Uriel Antuna, Erick Aguirre, Alfonso González, Alan Cervantes, Salvador Reyes, Luis Olivas y el mencionado Silva. Cabe resaltar el caso de Cervantes, quien sí fue convocado por Márquez en esta ventana, sin embargo una lesión lo terminó excluyendo de último minuto.

La lista de futbolistas que no repiten también incluye a Julián Araujo, Omar Campos, Emilio Lara, Fernando Beltrán, Efraín Álvarez, Mauro Lainez, Marcelo Flores, Benjamín Galdames y Eduardo Aguirre. Su ausencia en esta convocatoria no representa el final de su paso por el Tri, sin embargo es de destacar la ausencia de tantos elementos, quienes tenían calidad para vestir la elástica verde y que para este momento no lograron mantener el nivel.

El paso del tiempo también permite observar el cambio en la estructura de la Selección Mexicana. En 2021, Martino estaba al frente del Tricolor y Santiago Giménez comenzaba a ganar espacio dentro del combinado nacional. Ahora, el delantero forma parte de una convocatoria dirigida por Márquez y llega al encuentro con la misión de, de una vez por todas, ser el eje de ataque el seleccionado nacional.

Así, el México vs Chile tendrá un vínculo con aquel 2-2 de Austin, pero también mostrará cuánto ha cambiado la Selección Mexicana desde entonces. Giménez, Reyes y Lira son los tres futbolistas que permanecen dentro de la convocatoria actual, demostrando así mantener un nivel digno del representativo mexicano.