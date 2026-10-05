Honduras vs Jamaica en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026 hoy 5 de octubre
Sigue el minuto a minuto del partido entre Honduras y Jamaica por el Grupo B de la Concacaf Nations League.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Honduras vs Jamaica! Ambos seleccionados se enfrentarán por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido importante para sus aspiraciones en el cierre de la fase de grupos. La Bicolor buscará recuperarse después de caer frente a Martinica, mientras que el conjunto jamaiquino intentará sostener el impulso conseguido con su victoria ante El Salvador. Será el segundo cruce entre ambos en esta fase, luego del triunfo 1-0 de Honduras del pasado 28 de septiembre.
Honduras viene de perder 2-1 ante Martinica y tendrá la posibilidad de reaccionar como local. El equipo dirigido por José Francisco Molina deberá corregir los errores que condicionaron su última presentación. Antes de esa derrota había conseguido imponerse a Jamaica, por lo que buscará repetir el resultado para volver a sumar de a tres en la competición.
Por su parte, Jamaica llega después de vencer 2-0 a El Salvador, resultado que le permitió recuperarse y mantenerse en la pelea dentro del Grupo B. El seleccionado jamaiquino tendrá además como referencia la derrota sufrida ante Honduras días atrás y buscará cambiar lo realizado en aquel encuentro para conseguir un resultado positivo como visitante.
MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones de la Concacaf Nations League 2026: ligas A, B y C
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Honduras vs Jamaica hoy 5 de octubre de 2026?
Honduras y Jamaica jugarán el lunes 5 de octubre de 2026, a las 20:00 horas de Honduras y Centroamérica, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. En Panamá, el encuentro comenzará a las 21:00 horas. El compromiso corresponde al Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026.
El partido podrá verse en territorio hondureño a través de DTVC+, HRN y Telesistema Honduras, señales encargadas de la cobertura del encuentro correspondiente a la fase de grupos.
Alineaciones del Honduras vs Jamaica, al momento
Estas son las alineaciones titulares elegidas por José Francisco Molina y Rudolph Speid para este duelo:
- Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Clinton Bennett, Denil Maldonado, Joseph Rosales; Deiby Flores, David Ruíz, Edwin Rodríguez, Jonathan Rubio; Keylor Figueroa y Dereck Moncada. DT: José Francisco Molina
- Jamaica: Andre Blake; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere, Courtney Clarke; Karoy Anderson, Kely Ming, Ronaldo Webster, Bailey Cadamarteri; Kaheim Dixon y Javon East. DT: Rudolph Speid.
MÁS INFORMACIÓN: Golpe en la Nations de Concacaf: Martinica remonta a Honduras y logra su primera victoria
Antecedentes del Honduras vs Jamaica y últimos resultados en la Concacaf Nations League
- 28 de septiembre de 2026 | Jamaica 0-1 Honduras | Concacaf Nations League
- 14 de octubre de 2024 | Jamaica 0-0 Honduras | Concacaf Nations League
- 10 de septiembre 2024 | Honduras 1-2 Jamaica | Concacaf Nations League
- 8 de septiembre de 2023 | Jamaica 1-0 Honduras | Concacaf Nations League
- 30 de marzo de 2022 | Jamaica 2-1 Honduras | Eliminatorias mundialistas