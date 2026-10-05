Honduras vs Jamaica en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026 hoy 5 de octubre

Sigue el minuto a minuto del partido entre Honduras y Jamaica por el Grupo B de la Concacaf Nations League.

Honduras vs Jamaica, minuto a minuto, Concacaf Nations League | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Honduras vs Jamaica! Ambos seleccionados se enfrentarán por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido importante para sus aspiraciones en el cierre de la fase de grupos. La Bicolor buscará recuperarse después de caer frente a Martinica, mientras que el conjunto jamaiquino intentará sostener el impulso conseguido con su victoria ante El Salvador. Será el segundo cruce entre ambos en esta fase, luego del triunfo 1-0 de Honduras del pasado 28 de septiembre.

Honduras viene de perder 2-1 ante Martinica y tendrá la posibilidad de reaccionar como local. El equipo dirigido por José Francisco Molina deberá corregir los errores que condicionaron su última presentación. Antes de esa derrota había conseguido imponerse a Jamaica, por lo que buscará repetir el resultado para volver a sumar de a tres en la competición.

Por su parte, Jamaica llega después de vencer 2-0 a El Salvador, resultado que le permitió recuperarse y mantenerse en la pelea dentro del Grupo B. El seleccionado jamaiquino tendrá además como referencia la derrota sufrida ante Honduras días atrás y buscará cambiar lo realizado en aquel encuentro para conseguir un resultado positivo como visitante.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Honduras vs Jamaica hoy 5 de octubre de 2026?

Honduras y Jamaica jugarán el lunes 5 de octubre de 2026, a las 20:00 horas de Honduras y Centroamérica, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. En Panamá, el encuentro comenzará a las 21:00 horas. El compromiso corresponde al Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026.

El partido podrá verse en territorio hondureño a través de DTVC+, HRN y Telesistema Honduras, señales encargadas de la cobertura del encuentro correspondiente a la fase de grupos.

Alineaciones del Honduras vs Jamaica, al momento

Estas son las alineaciones titulares elegidas por José Francisco Molina y Rudolph Speid para este duelo:

Honduras : Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Clinton Bennett, Denil Maldonado, Joseph Rosales; Deiby Flores, David Ruíz, Edwin Rodríguez, Jonathan Rubio; Keylor Figueroa y Dereck Moncada. DT : José Francisco Molina

: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Clinton Bennett, Denil Maldonado, Joseph Rosales; Deiby Flores, David Ruíz, Edwin Rodríguez, Jonathan Rubio; Keylor Figueroa y Dereck Moncada. : José Francisco Molina Jamaica: Andre Blake; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere, Courtney Clarke; Karoy Anderson, Kely Ming, Ronaldo Webster, Bailey Cadamarteri; Kaheim Dixon y Javon East. DT: Rudolph Speid.

Antecedentes del Honduras vs Jamaica y últimos resultados en la Concacaf Nations League

28 de septiembre de 2026 | Jamaica 0-1 Honduras | Concacaf Nations League

14 de octubre de 2024 | Jamaica 0-0 Honduras | Concacaf Nations League

10 de septiembre 2024 | Honduras 1-2 Jamaica | Concacaf Nations League

8 de septiembre de 2023 | Jamaica 1-0 Honduras | Concacaf Nations League

30 de marzo de 2022 | Jamaica 2-1 Honduras | Eliminatorias mundialistas

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