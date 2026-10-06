Jugando Claro, en vivo | Lunes 5 de octubre

Jugando Claro analiza la previa del México vs Chile y todo lo que dejó el inicio de la era Rafa Márquez

La Selección Mexicana afronta este martes en Los Ángeles su cuarto y último partido de la Fecha FIFA, cuando se mida ante Chile en un encuentro que permitirá cerrar la primera concentración del proceso encabezado por Rafael Márquez. En Jugando Claro se analizará toda la previa del compromiso, las decisiones que prepara el cuerpo técnico y el panorama que rodea al Tricolor después de sus tres primeros encuentros.

El programa también pondrá bajo la lupa los ecos de la conferencia de prensa de Rafael Márquez y las declaraciones del entrenador de la Selección de Chile, además de los temas que marcaron las horas previas al partido. Las posibles variantes en la alineación, las bajas y las decisiones que deberá tomar el estratega mexicano serán parte de la conversación.

Todo lo que dejó México en sus primeros tres partidos con Rafa Márquez

La Selección Mexicana llega al último compromiso de esta Fecha FIFA con un balance de dos empates y una derrota. El proceso comenzó con un 1-1 ante Colombia, continuó con otro empate por el mismo marcador frente a Perú y tuvo su resultado más complicado ante Estados Unidos, que se impuso 3-0.

En Jugando Claro se analizará la evolución del equipo durante estos tres encuentros y los aspectos que han cambiado desde el debut de Márquez hasta la actualidad. El funcionamiento colectivo, las variantes utilizadas y el rendimiento individual de los futbolistas serán algunos de los puntos que estarán sobre la mesa.

La derrota ante Estados Unidos también dejó varias interrogantes alrededor del Tricolor. Los errores defensivos, la competencia por la portería, la falta de contundencia y las bajas son parte del panorama que Márquez deberá gestionar antes de cerrar la Fecha FIFA.

Las decisiones de Rafa Márquez antes de enfrentar a Chile

Otro de los temas centrales será la posible alineación que presente México ante Chile. El técnico deberá definir cómo suplir las ausencias y qué jugadores tendrán una nueva oportunidad después de los minutos acumulados durante la concentración.

La situación de Gilberto Mora, quien dejó la concentración por molestias físicas, también será revisada, así como el manejo de las cargas de trabajo después de una Fecha FIFA que ha representado viajes y cuatro compromisos para el conjunto nacional.

Chile también entra en el análisis de Jugando Claro

La previa no estará enfocada únicamente en México. En el programa también se revisarán las declaraciones del entrenador de la selección chilena, sus conceptos sobre el Tricolor y el planteamiento que podría utilizar en el último encuentro de esta Fecha FIFA.

Jugando Claro llevará el análisis completo desde Los Ángeles, con toda la información de la previa, las decisiones de ambos entrenadores y los principales temas que rodean al cuarto partido de México en esta Fecha FIFA.