Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

Se juega Independiente Medellín contra Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot. Descubre la hora y canal en directo aquí.

Medellín vs Santa Fe por la Liga BetPlay en vivo

La fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II va llegando a su fin y un partido en el cronograma es entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, compromiso que será en el Atanasio Girardot. El equipo local viene de igualar en casa ante Millonarios, mientras que el visitante salió triunfante de Yopal al ganarle al Deportivo Pereira.

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe y dónde ver en vivo hoy 5 de octubre de 2026?

El partido entre el equipo paisa y el bogotano, válido por la fecha 13 del torneo finalización, dará comienzo a partir de las 7:00 p.m. en el Atanasio Girardot. Usted podrá ver el compromiso en directo a través de la señal de Win Sports + y de su plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe: así salen a la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II

Medellín: por confirmar.

Santa Fe: por confirmar.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de Liga Betplay 2026?

Un partido en el que se enfrentan dos equipos situados en la mitad de la tabla y que quieren escalar posiciones. Solo un punto los separa y ambos tienen 11 cotejos disputados. Realmente es un duelo parejo con opciones para ambos. El antecedente más cercano en la ciudad de Medellín (2025-II) culminó 1-1, mientras que en el apertura, en Bogotá, se impuso Santa Fe por 2-1.

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