Fabián Estay ve a México favorito ante Chile y propone a Alex Padilla por el ‘Tala’ Rangel

El exseleccionado chileno consideró que el Tricolor llega con más argumentos y señaló que la Roja todavía no encuentra rumbo tras el final de su generación dorada

Fabián Estay puso sobre la mesa varios de los temas que rodean al México vs Chile de este martes en Los Angeles. En entrevista para Modo Fútbol de As Claro por W Deportes, el exseleccionado chileno consideró que el Tricolor parte con ventaja pese a la derrota 3-0 ante Estados Unidos, al tiempo que señaló que la Roja atraviesa una etapa de transición con menos certezas futbolísticas.

Para Estay, el momento de ambas selecciones añade presión al encuentro. “En el papel México es favorito a pesar de haber perdido 3-0. Chile perdió 4-2 con Estados Unidos. Chile hoy no tiene un técnico ratificado, es el único país de Conmebol que no tiene a su técnico”, comentó. También apuntó que el proceso chileno lleva demasiado tiempo sin una estructura clara: “Este interinato ha durado muchísimo, ha durado un año y medio. No hay pies ni cabeza en la federación, no hay liderazgo en la selección y no se trabajó en el recambio de la generación dorada”.

El exmediocampista también analizó lo ocurrido con México frente a Estados Unidos. Reconoció que el equipo de Rafael Márquez tuvo un inicio competitivo, aunque después perdió peso ofensivo. “Se compitió bien 25 minutos, pero los errores te marcan. Tampoco tuviste la capacidad de revertir, tuviste solamente un disparo a portería, entonces generaste muy poco”, explicó. Aun así, insistió en que el conjunto mexicano llega mejor parado que Chile.

Uno de los puntos que más desarrolló Estay fue la portería del Tricolor. Después de los errores de Raúl ‘Tala’ Rangel ante Estados Unidos, el analista consideró que Alex Padilla podría recibir la oportunidad frente a Chile. “Ahora lo que está haciendo Rafa tal vez es mostrar a ver cómo viene Padilla. Tiene que verlos, tiene que ver a todos los jugadores y ya sacará sus conclusiones”, señaló.

Estay fue más directo al hablar de la posibilidad de mantener a Rangel como titular. “Yo pondría a Padilla, porque poner al Tala hoy, cuando fue abuchado por la afición mexicana, me parece que puede ser contraproducente”, dijo. También aclaró que no ve una crisis total en la posición, aunque sí una competencia menor respecto a otros momentos: “Si lo resumimos en los tres o cuatro porteros que normalmente siempre están en un proceso eliminatorio, México en ese sentido está un poco más débil que en otras oportunidades”.

Sobre Chile, Estay fue crítico con el presente del equipo y con la ausencia de una identidad sostenida. “Hoy Chile no tiene una estructura, hoy no tiene una idea de juego”, expresó. Añadió que, pese a algunos pasajes positivos frente a Estados Unidos, el conjunto sudamericano sigue sin mostrar una base reconocible después de un interinato prolongado.

El exjugador también profundizó en el fallido relevo generacional de la Roja. A su juicio, el ciclo de la llamada generación dorada se extendió demasiado y no hubo una renovación planificada. “Yo creo que se alargó mucho el tema de la generación dorada”, comentó, antes de recordar que durante sus mejores años Chile contó con futbolistas como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel con protagonismo constante en Europa.

Estay consideró que aquella etapa de resultados no fue acompañada por un trabajo suficiente en fuerzas básicas y estructura de liga. “Se ha dejado de trabajar en las divisiones inferiores, se han aumentado los extranjeros en la liga chilena y hoy los equipos protagonistas ya no compiten a nivel internacional como antes”, explicó. Para el exseleccionado, la ausencia de futbolistas que marquen diferencias obliga ahora a Chile a apoyarse más en el funcionamiento colectivo.

En ese mismo análisis, Estay llevó la conversación hacia el futbol mexicano y cuestionó algunas decisiones estructurales. “México no puede solamente depender de 18 equipos para potenciar una selección mexicana”, afirmó al hablar de la necesidad de generar más oportunidades para jóvenes, fortalecer la competencia y permitir que los futbolistas lleguen a la selección con mayor experiencia profesional.

De cara al partido del martes, Estay cerró con una lectura favorable para el equipo de Rafael Márquez, aunque evitó dar por hecho cualquier resultado. “Yo creo que México es favorito para enfrentar a Chile y debería ganar sin mayor inconveniente. Este es fútbol, puede pasar cualquier cosa”, señaló. Para el exseleccionado, el encuentro será una oportunidad para que Márquez busque su primer triunfo al frente del Tricolor y para que Chile trate de encontrar señales de estabilidad en un proceso todavía en construcción.

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