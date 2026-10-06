Vergüenza en Independiente Medellín vs Santa Fe: Daniel Torres termina herido por un objeto lanzado desde la tribuna

El jugador salió aplaudiendo hacia la tribuna y fue agredido, quedando con un corte en su rostro y deteniendo el partido.

Daniel Torres, herido en Medellín. – Captura de Win Sports.

Otro de los lamentables hechos que se han vuelto costumbre en el fútbol colombiano se presentó este lunes. Fue durante el partido entre Independiente Medellín y Santa Fe, correspondiente a la jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que un objeto lanzado desde la tribuna le provocó una herida al jugador Cardenal Daniel Torres, obligando a detener el encuentro varios minutos.

Quedaban cerca de 15 minutos cuando se ordenó una sustitución para que Kilian Toscano ingresara en lugar del mencionado centrocampista. Una vez surtido el trámite de la modificación, el jugador cundinamarqués salió mirando hacia la tribuna del Estadio Metropolitano de Itagüí, que estaba llena de aficionados locales, mientras aplaudía y se golpeaba el pecho con la palma de la mano.

El gesto gustó poco y los abucheos no se hicieron esperar, pero el tema trascendió hacia un acto violento y reprochable. Un objeto contundente viajó desde las gradas e impactó al jugador en el rostro. El golpe le provocó un corte encima de la nariz, a la altura de las cejas. Los integrantes del equipo visitante se apresuraron para informar al conjunto arbitral sobre lo sucedido. Por lo visto, se habría tratado de una moneda.

Torres fue atendido por el servicio médico, deteniendo la sangre que no tardó en cubrirle buena parte del rostro. El árbitro José Bautista detuvo el encuentro durante unos cuatro minutos, mientras hablaba con los delegados de los dos equipos y decidía si el incidente daba como para suspender el encuentro o podía sobrepasarse, dejando la anotación en el acta sobre lo ocurrido.

Finalmente, el colegiado optó por la continuidad. Hasta ese momento, el encuentro estaba sin goles. Sin embargo, Víctor Moreno anotaría después un gol clave para que Santa Fe se quedara con los tres puntos en su visita al Poderoso. Los hinchas terminaron cantando en contra de sus propios jugadores por los resultados negativos que se vienen presentando en las más recientes jornadas.

Es preciso recordar que Daniel Torres también jugó en Independiente Medellín. Su paso por el cuadro antioqueño se dio en una primera etapa entre 2015 y 2016, antes de emprender hacia el fútbol español. Luego, en su regreso al balompié colombiano, también vistió los colores del Poderoso entre 2022 y 2023. De hecho, fue parte del equipo que ganó el título en la liga del 2016-I, que fue el último conseguido por la institución paisa.

Así las cosas, queda esperar por una eventual sanción que el Comité Disciplinario de Dimayor le imponga a Medellín. Este tipo de situaciones suelen castigarse con jornadas sin la utilización parcial del estadio en condición de local y multas. El equipo antioqueño jugó en Itagüí por cuenta de los conciertos que hay en el Estadio Atanasio Girardot.

Te puede interesar