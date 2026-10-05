Guatemala vs Surinam en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026 hoy 5 de octubre

Sigue el minuto a minuto del partido entre Guatemala y Surinam por el Grupo B de la Concacaf Nations League.

Guatemala vs Surinam, minuto a minuto, Concacaf Nations League | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Guatemala vs Surinam! Ambos seleccionados se enfrentarán por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido decisivo por la clasificación. Después del empate sin goles registrado en Paramaribo, la selección guatemalteca tendrá esta vez la posibilidad de jugar como local, mientras que el conjunto surinamés buscará defender su lugar en la parte alta del grupo.

Guatemala llega después de igualar 0-0 frente a Surinam y buscará recuperar la eficacia que mostró en la goleada 6-0 sobre El Salvador. Antes había perdido 3-2 ante Jamaica, por lo que suma cuatro puntos en sus últimas tres presentaciones. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena necesita una victoria para superar a Surinam y mantener sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

Por su parte, Surinam acumula tres partidos consecutivos sin perder en la competición. Antes del empate frente a Guatemala, consiguió imponerse 2-1 a Martinica y 3-2 a Honduras. El seleccionado surinamés llega al cierre de la fase con siete puntos y depende de sí mismo para avanzar: una victoria o un empate ante Guatemala le permitirá asegurar su clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guatemala vs Surinam hoy 5 de octubre de 2026?

Guatemala y Surinam jugarán el lunes 5 de octubre de 2026, a las 18:00 horas de Guatemala y Centroamérica, en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala. En Panamá, el encuentro comenzará a las 19:00 horas. El compromiso corresponde al Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026.

El partido podrá verse en territorio guatemalteco a través de FOX Guatemala, señal encargada de transmitir el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la competición.

Alineaciones del Guatemala vs Surinam, al momento

Estas son las alineaciones titulares elegidas por Luis Fernando Tena y Henk Fraser para este duelo:

Guatemala : Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales, Antonio López, Jonathan Franco, José Rosales, William Fajardo, Darwin Lom, Rubio Rubin. DT : Luis Fernando Tena

: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales, Antonio López, Jonathan Franco, José Rosales, William Fajardo, Darwin Lom, Rubio Rubin. : Luis Fernando Tena Surinam: Etienne Vaessen, Navajo Bakboord, Immanuel Pherai, Gyrano Kerk, Denilho Cleonise, Myenty Abena, Shiloht Zand, Djenairo Daniels, Shaquille Pinas, Liam van Gelderen, Kenneth Paal. DT: Henk Fraser.

MÁS INFORMACIÓN: Guatemala se lleva un valioso punto de Surinam y se la juega en casa junto a su afición

Antecedentes del Guatemala vs Surinam y últimos resultados en la Concacaf Nations League

2 de octubre de 2026 | Surinam 0-0 Guatemala | Concacaf Nations League

18 de noviembre de 2025 | Guatemala 3-1 Surinam | Eliminatorias mundialistas

10 de octubre de 2025 | Surinam 1-1 Guatemala | Eliminatorias mundialistas

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