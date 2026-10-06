White Sox remontan a Guardians y quedan a un triunfo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Chicago remontó con tres carreras, mantiene paso perfecto y ahora buscarán cerrar la serie frente a su afición

White Sox vencen a Guardians. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Chicago White Sox están a una victoria de regresar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La novena de Chicago derrotó 4-3 a los Cleveland Guardians en Progressive Field y tomó ventaja de 2-0 en la Serie Divisional, en un partido que se definió con un ataque de tres carreras en la sexta entrada.

Chicago mantiene su paso perfecto en la postemporada 2026, con cuatro triunfos consecutivos desde que comenzó octubre. Los White Sox tuvieron que remontar por primera vez en estos playoffs, pero respondieron con su ofensiva y después resistieron los intentos de Cleveland para quedarse con el segundo juego de la serie.

White Sox remontan y toman el control de la serie

Cleveland tomó ventaja de 2-0 en el primer inning ante Anthony Kay y Sean Newcomb, en el primer momento de estos playoffs en el que Chicago estuvo abajo en la pizarra. La respuesta llegó en la sexta, cuando Miguel Vargas conectó un sencillo, Munetaka Murakami avanzó al corredor y Randal Grichuk negoció una base por bolas. Un lanzamiento descontrolado puso a dos corredores en posición de anotar y, después de un elevado de Tommy Pham, Braden Montgomery conectó un doble productor de dos carreras para darle la vuelta al marcador. Chase Meidroth agregó después un sencillo productor para poner el 4-2.

Sean Burke fue clave para conservar la ventaja. El derecho lanzó 5.1 entradas, permitió un hit y una carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a seis bateadores. José Ramírez estuvo entre sus víctimas, mientras Cleveland tuvo dificultades para volver a producir después de sus dos carreras del primer episodio.

La tensión aumentó en la octava entrada, cuando Grant Taylor entró en relevo de Burke con dos outs, después de que Chase DeLauter conectara un sencillo. Pese a haber lanzado cuatro entradas el sábado, Taylor recibió la responsabilidad de cerrar el capítulo, pero Jo Adell conectó un triple en su primer lanzamiento y dejó a Cleveland cerca del empate. Nathaniel Lowe bateó una línea al jardín izquierdo en el siguiente envío y terminó con la amenaza.

Chicago queda a un triunfo de la Serie de Campeonato

Los White Sox quedaron a una victoria de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, un escenario que tiene un antecedente favorable: los equipos que han tomado ventaja de 2-0 en series al mejor de cinco han ganado 83 de 93 veces, el 89 por ciento. Cuando esa ventaja se consigue como visitante bajo el formato 2-2-1, el registro es de 17 de 19.

Una victoria de Chicago en el siguiente encuentro lo llevaría a la Serie de Campeonato por primera vez desde 2005, cuando los White Sox terminaron con marca de 11-1 en los playoffs y conquistaron la Serie Mundial. Para completar una nueva remontada, Cleveland tendría que repetir una hazaña que no ocurre desde 2017, cuando los Yankees avanzaron después de perder los dos primeros juegos de la Serie Divisional ante los Guardians.

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Los próximos dos partidos, de ser necesarios, se disputarán en Chicago y ya tienen todas las localidades vendidas. La afición prepara nuevamente el tradicional “Blackout”, mientras los White Sox buscan aprovechar el regreso a casa. Kyle Teel, quien anotó la primera carrera de Chicago, destacó el respaldo recibido durante los años complicados y la oportunidad de disputar partidos de esta importancia ante sus seguidores.

Chicago llegó a estos playoffs después de dejar atrás tres temporadas consecutivas con al menos 100 derrotas, eliminó a Houston en la Serie del Comodín y ahora domina 2-0 a Cleveland. Los White Sox están a un triunfo de volver a la Serie de Campeonato y prolongar una temporada que ya cambió la historia reciente de la franquicia.