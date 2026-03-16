América vs Philadelphia Union, en vivo: horario, alineaciones y dónde ver los octavos de final Concachampions 2026

El América tiene apenas una ventaja de un gol sobre el Philadelphia Union, sin embargo la victoria costó caro tras la lesión de Luis Ángel Malagón

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El Club América afrontará una noche clave en el Estadio Ciudad de los Deportes cuando reciba al Philadelphia Union este miércoles 18 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas del centro de México (21:00 del Este de Estados Unidos) y pondrá en juego uno de los boletos a los cuartos de final del torneo. El conjunto azulcrema llega con ligera ventaja tras imponerse 1-0 en el duelo de ida, aunque no hay un claro favorito debido a que el primer partido resultó muy parejo.

El encuentro contará con distintas opciones para seguir cada detalle. La cobertura minuto a minuto estará disponible en Claro Sports, con actualizaciones de lo que ocurra dentro y fuera del campo. En televisión, la señal para México estará a cargo de Fox One, mientras que en Estados Unidos el compromiso se podrá ver por Fox Sports, TUDN y Univision. Para Centroamérica la transmisión correrá por ESPN y Disney+, plataforma que también ofrecerá el partido en gran parte de Sudamérica.

Concachampions 2026: alineaciones probables del América vs Philadelphia Union en el partido de vuelta de los octavos de final

El América de André Jardine atraviesa un ligero subidón anímico después de una serie de resultados positivos que comienzan a corregir el irregular inicio de torneo. Tras la victoria en la ida de los octavos de final, el técnico brasileño deberá decidir si mantiene su habitual 4-2-3-1 o introduce algunos ajustes tácticos, especialmente porque en el primer partido su equipo no logró imponer un dominio claro durante largos lapsos. A esto se suma un contratiempo en la portería tras la lesión de Luis Ángel Malagón, por lo que Rodolfo Cota apunta a ocupar la titularidad después de haber tenido minutos en el encuentro de ida.

Del otro lado, el Philadelphia Union dirigido por Bradley Carnell se mantiene fiel a su tradicional 4-4-2, un sistema que, sin embargo, no terminó por beneficiarle en el primer duelo de la serie. La principal incógnita para el conjunto estadounidense pasa por decidir si insiste en una estructura que domina bien en términos colectivos o si apuesta por alguna variante que le permita tener mayor presencia en el mediocampo y equilibrar el desarrollo del juego, algo que podría resultar clave para competir mejor ante el control que suele buscar el Club América

América : Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Erick Sánchez, Jonathan dos Santos, Alex Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Erick Sánchez, Jonathan dos Santos, Alex Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Patricio Salas. Philadelphia Union: Andre Blake, Francis Westfield, Philippe Ndinga, Nathan Harriel, Olwethu Makhanya, Milan Iloski, Danley Jean-Jacques, Jovan Lukic, Stas Korzeniowski, Bruno Damiani e Indiana Vassilev

Antecedentes y últimos resultados del América vs Philadelphia Union en Concachampions

El historial entre el Club América y Philadelphia Union dentro de la Concacaf Champions Cup favorece claramente al conjunto mexicano. Hasta ahora, ambos clubes se han enfrentado en tres ocasiones en el torneo y las Águilas mantienen paso perfecto, con tres victorias y sin recibir goles.

El primer antecedente se dio en las semifinales de la edición 2021. En aquella serie, el equipo azulcrema se impuso 2-0 en el partido de ida y repitió el mismo marcador en el encuentro de vuelta, lo que dejó un contundente global de 4-0 para avanzar a la final del certamen. Cinco años después, los equipos volvieron a coincidir en la edición 2026, esta vez en los octavos de final. El duelo de ida se disputó el 10 de marzo en Filadelfia y terminó con triunfo 1-0 para el Club América como visitante, resultado que amplió su dominio histórico en la serie.

Concacaf Champions League (Octavos de final): Philadelphia Union 0–1 Club América | 10-03-2026

| 10-03-2026 Concacaf Champions League (Semifinales): Philadelphia Union 0–2 Club América | 16-09-2021

| 16-09-2021 Concacaf Champions League (Semifinales): Club América 2–0 Philadelphia Union | 13.08.2021

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