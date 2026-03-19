Nashville sueña en grande: Callaghan ya visualiza duelo ante América en el Azteca

BJ Callaghan destaca el carácter de Nashville tras eliminar al Inter Miami de Messi y ya piensa en su próximo reto en Concachampions

BJ Callaghan asegura que buscan trascender. Foto print: nashvillesc.com

El Nashville SC logró su pase a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras empatar 1-1 ante el Inter Miami en el juego de vuelta de los octavos de final, resultado que le dio la clasificación por el criterio de gol de visitante. Tras el encuentro, el técnico BJ Callaghan resaltó el esfuerzo colectivo de su equipo y destacó la mentalidad mostrada para competir ante un rival de alto nivel liderado por Lionel Messi.

“Creo que ahora mismo tenemos un grupo en ese vestuario que tiene mucha fe en lo que estamos haciendo. Se vio a lo largo de la noche: un espíritu implacable que continuó luchando sin importar lo que estuviera sucediendo en el campo. Se mantuvieron unidos todo el tiempo, fueron recompensados con el gol y terminaron el partido con fuerza”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Callaghan reconoció que el partido fue exigente desde el inicio, especialmente ante un Inter Miami que dominó los primeros minutos. Sin embargo, destacó la capacidad de su equipo para ajustar en el segundo tiempo. “En la segunda mitad pudimos ser un poco más agresivos y cohesivos en la presión. Una vez que conseguimos el gol, sabíamos que Miami iba a lanzarse con todo, pero los jugadores que entraron desde el banquillo hicieron un trabajo tremendo”, explicó.

El técnico también valoró el desempeño colectivo y evitó centrar el mérito en individualidades, pese a que Cristian Espinoza fue clave con el gol del empate. “Es un esfuerzo de equipo. El gol que capitaliza Christian es producto de la competencia y del trabajo colectivo. Él encarna el espíritu de este grupo, con humildad, hambre y trabajo duro”, señaló.

Además, el estratega dejó claro que el objetivo del club es competir al más alto nivel en este tipo de torneos. “Nuestra ambición es enfrentar a la élite de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Este torneo reúne a los mejores y queremos ser un equipo que avance en estas competiciones y pelee por trofeos”, afirmó.

Respecto a lo que viene, Nashville ya pone la mira en su siguiente rival, donde podría enfrentarse a las Águilas del América. Callaghan no ocultó su entusiasmo por lo que representa ese posible cruce. “Pensaremos en el próximo rival en el viaje de regreso. Sabemos que será otro gran desafío. Si es América, será un partido especial, en un estadio como el Azteca. Estamos listos para competir contra cualquiera”, señaló.

Finalmente, el técnico también tuvo palabras para Lionel Messi, quien marcó su gol 900 durante el encuentro. “Felicidades a él por los 900 goles, es el mejor. Pero nosotros estamos enfocados en nuestro camino y en avanzar. Sabíamos lo que nos iba a costar esta noche y estamos orgullosos de haberlo conseguido”, concluyó Callaghan.

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