Mascherano no se esconde: “El responsable de la eliminación soy yo”

Mascherano asume la responsabilidad tras la eliminación del Inter Miami ante Nashville en los octavos de final de la Concachampions 2026

Javier Mascherano lamenta la eliminación. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Inter Miami quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026 tras empatar 1-1 ante el Nashville SC en el juego de vuelta de los octavos de final, resultado que dejó el global 1-1 y favoreció al conjunto visitante por el criterio de gol de visitante. Tras el encuentro disputado en el Estadio Chase, el técnico Javier Mascherano no ocultó su frustración por el resultado y calificó la eliminación como un golpe duro para el equipo.

“Es una noche muy triste y de mucha desilusión. Teníamos la ilusión de poder avanzar en la competición, que fue muy pareja. Hoy estuvimos en el marcador y tuvimos algunas opciones para convertir algún gol más, sobre todo en la primera parte”, señaló el estratega argentino en conferencia de prensa, quien reconoció que el partido siempre se mantuvo en riesgo ante un rival que supo competir.

Mascherano también destacó que el máximo responsable de la eliminación es él. “Recibimos un gol en una jugada algo desafortunada; pasan muchas cosas y nos quedamos fuera. La realidad es que no tengo nada que reprocharles a los jugadores; dieron el máximo e hicieron todo lo posible. Obviamente, el responsable de esta eliminación soy yo”, afirmó Mascherano, asumiendo la responsabilidad del resultado.

Sobre el desarrollo del partido, explicó las dificultades que tuvo su equipo para generar peligro en los minutos finales. “El rival empezó a tapar muy bien las opciones que teníamos por dentro. Con la entrada de David, lo que queríamos era ir por fuera, desbordar y llenar el área con más gente. Pero con la desesperación y un rival que te hace todo más lento, prácticamente no tuvimos opciones”, comentó.

Mascherano también analizó el planteamiento del Nashville y el equilibrio que marcó la serie. “Sabíamos que el partido se definiría en detalles. Los primeros 15 o 20 minutos fueron nuestros, pero después se volvió un partido de presiones mutuas. Ellos se encuentran con una jugada que fue un accidente para nosotros; no la defendimos bien y puede pasar”, explicó.

En cuanto al estado físico de algunos jugadores, el técnico se refirió a Sergio Reguilón, quien no pudo completar el plan inicial. “Lo vi bien, había empezado muy bien y nos da salida en el último tercio. Es una lástima lo de la lesión; tendremos que esperar a ver qué tiene”, mencionó.

Sobre el calendario y el momento en que se disputa el torneo, Mascherano evitó poner excusas. “No me gusta poner excusas, ni cuando ganamos ni cuando perdemos. El torneo siempre ha sido así. Reitero que quedamos eliminados y soy el máximo responsable. Toca trabajar, aprender de los errores y reponerse para lo que viene”, apuntó.

Finalmente, el estratega dejó claro que el enfoque ahora estará en la MLS. “Hay que levantarse y mirar hacia adelante. Ahora nos centraremos en la liga para conseguir puntos que nos pongan en una posición alta en la clasificación”, concluyó Mascherano, quien respaldó el esfuerzo de su plantel pese a la eliminación.

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