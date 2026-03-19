¿Por qué Messi no va a venir al Estadio Azteca con el Inter Miami para jugar la Concachampions?

El Inter Miami fue eliminado por Nashville de la Concacaf Champions Cup

Messi no jugará en el Azteca. | Imago7 y Reuters

La posibilidad de ver a Lionel Messi en el Estadio Azteca con el Inter Miami quedó descartada. El equipo de la MLS fue eliminado en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville SC, lo que impidió que se concretara el esperado cruce ante el América en la siguiente ronda.

El escenario estaba claro: si Inter Miami avanzaba, enfrentaría al conjunto de Coapa en los cuartos de final, siempre y cuando las Águilas hicieran su parte ante el Philadelphia Union. Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Mascherano no logró cumplir con su objetivo y se quedó en el camino. Tras empatar 0-0 en la ida, en el duelo de vuelta, Inter Miami empató 1-1 frente a Nashville, resultado que dejó el global en igualdad. No obstante, el conjunto de Lionel Messi quedó eliminado debido al criterio de gol de visitante, lo que selló la eliminación del equipo de Messi.

¿Por qué Messi no jugará en el Estadio Azteca?

A pesar de que el astro argentino firmó su gol número 900 como profesional durante el encuentro, el equipo de Miami no logró sostener la ventaja. Nashville encontró el empate en la segunda mitad y resistió los intentos finales, lo que terminó por definir la serie.

Con este resultado, se esfumó la posibilidad de que Messi visitara el Estadio Azteca, donde el América apunta a clasificar a los cuartos de final tras tomar ventaja en su serie ante el Philadelphia Union.

Cristiano Ronaldo, ¿otro ausente en el Estadio Azteca?

Otra de las grandes incógnitas rumbo a la reinauguración del Estadio Azteca es la presencia de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués sufrió una lesión en el isquiotibial con el Al Nassr y su participación en el amistoso entre México y Portugal está en duda. El club saudí informó que Ronaldo ya inició un proceso de rehabilitación, aunque su regreso dependerá de la evolución de la lesión. Si el problema es moderado, podría perderse el partido del 28 de marzo en la Ciudad de México.

Todo se esclarecerá el próximo viernes 20 de marzo cuando la selección portuguesa de fútbol informe la convocatoria para los juegos ante México y Estados Unidos.

Grandes figuras que sí han jugado en el Estadio Azteca

A lo largo de su historia, el Estadio Azteca ha sido escenario de figuras como Pelé y Diego Armando Maradona, quienes conquistaron Copas del Mundo en este recinto.

También han jugado estrellas como Franz Beckenbauer, Gary Lineker, Ronaldinho, Juan Román Riquelme, Hugo Sánchez y Rafael Márquez, entre otros nombres que han dejado huella en el Coloso de Santa Úrsula. En años recientes, futbolistas como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, así como Tom Brady y Patrick Mahomes (dentro de la NFL) también han pisado la cancha del Azteca, consolidándolo como uno de los estadios más importantes en la historia del deporte mundial.

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