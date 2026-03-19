Lionel Messi y su calvario en clubes: solo un título internacional desde 2015

Messi solo ha ganado la Leagues Cup 2023 desde 2015, mientras acumula eliminaciones en Champions y Concacaf con Barcelona, PSG e Inter Miami

Leagues Cup 2023, única copa en 10 años | LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

Lionel Messi alcanzó la cima del fútbol mundial a nivel de clubes en 2015 al conquistar la UEFA Champions League con el Barcelona, cerrando una etapa dominante en Europa. A partir de ese momento, su carrera mantuvo brillo individual, pero los resultados colectivos en torneos internacionales comenzaron a cambiar. Desde aquella consagración, el argentino ha vivido una etapa marcada por eliminaciones constantes y pocas celebraciones internacionales. Su recorrido con Barcelona, PSG e Inter Miami muestra un contraste claro entre su impacto dentro del campo y los títulos obtenidos.

Barcelona: del dominio europeo a las eliminaciones dolorosas

Tras levantar la Champions en 2015, Messi continuó como líder del Barcelona en Europa. Sin embargo, el equipo no logró repetir el título y acumuló eliminaciones que marcaron su cierre de ciclo. Las caídas ante Atlético en 2016, Juventus en 2017, Roma en 2018, Liverpool en 2019 y Bayern Munich en 2020 evidenciaron el declive del proyecto blaugrana en Champions League. A pesar de actuaciones destacadas del argentino, el equipo quedó lejos de volver a competir por el trofeo. El último intento en 2021 terminó en octavos de final ante el PSG, lo que marcó su despedida del club en competiciones europeas sin un nuevo título internacional.

PSG: un proyecto millonario que no cumplió el objetivo

La llegada de Messi al Paris Saint-Germain en 2021 generó expectativa inmediata. El club armó una de las plantillas más costosas de la historia con la intención de ganar la Champions League, pero los resultados no acompañaron. En la temporada 2021-22, el PSG fue eliminado en octavos de final ante el Real Madrid. Un año después, en 2022-23, el Bayern Munich repitió la historia en la misma instancia. En dos temporadas, Messi no logró superar los octavos de final con el PSG, dejando una sensación de oportunidad perdida en el máximo torneo europeo.

Inter Miami: impacto inmediato, pero sin continuidad internacional

El cambio a la MLS en 2023 trajo un inicio prometedor. Messi transformó al Inter Miami desde su llegada y logró un título casi inmediato. La Leagues Cup 2023 fue su única consagración internacional de clubes desde 2015, donde fue figura, goleador y líder del equipo. Además, representó el primer título en la historia del club estadounidense. Sin embargo, ese impulso no se trasladó a otros torneos internacionales de la región.

Concacaf Champions Cup: intentos fallidos y una nueva frustración

En la Concacaf Champions Cup, el camino de Messi con Inter Miami ha estado lejos del título. En 2024, el equipo fue eliminado en cuartos de final ante Monterrey. En 2025, logró avanzar hasta semifinales, mostrando progreso competitivo, pero sin alcanzar la final tras caer ante Vancouver Whitecaps.

El golpe más reciente llegó en 2026. Inter Miami quedó eliminado en octavos de final ante Nashville, en una serie donde no logró imponer condiciones y se despidió temprano del torneo. Esta eliminación confirma una tendencia: ni siquiera en Concacaf ha logrado consolidar un dominio internacional con su club.

El balance: un dominio individual sin respaldo colectivo

El recorrido es contundente. Desde 2015, Messi solo ha ganado un torneo internacional de clubes, la Leagues Cup 2023, mientras acumula eliminaciones en distintas etapas tanto en Europa como en Norteamérica. Ni con el Barcelona en su última etapa, ni con el PSG en su proyecto estelar, ni con el Inter Miami como figura central, el argentino ha conseguido volver a levantar un título continental de alto nivel.

El contraste es inevitable: uno de los mejores jugadores de la historia atraviesa una etapa internacional de clubes marcada más por frustraciones que por conquistas. Messi sigue siendo determinante en el campo, pero en torneos internacionales, su legado posterior a 2015 está lejos de reflejar la grandeza que construyó en su mejor etapa con el Barcelona.

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