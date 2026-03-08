Octavos de final de Champions League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de ida

Este martes 10 y miércoles 11 de marzo se escriben los primeros capítulos de cada serie. Conoce los detalles: transmisión en televisión y vía streaming

Octavos de final de ida, UEFA Champions League 2026 | Claro Sports

La UEFA Champions League 2025-26 arranca un nuevo capítulo con la disputa de los octavos de final de la competición. Este martes 10 y miércoles 11 de marzo se jugarán los partidos de ida de la fase de los mejores 16, episodios que serán de vital importancia rumbo a la definición de la siguiente fase.

El balón rodará dos semanas después de sellados los últimos boletos vía Playoffs. Hay que recordar que a esta instancia de octavos calificaron los ocho mejores clubes de la fase de liga: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City; así como los ocho ganadores de las series de Playoffs: Real Madrid, PSG, Newcastle, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Galatasaray y Bodo/Glimt.

Sin duda alguna es el Bodo/Glimt la sorpresa del certamen. El conjunto noruego, lugar 23 en la fase de liga, viene de eliminar al Inter en el repechaje y ahora buscará dar un nuevo golpe ante el Sporting Lisboa.

Octavos de final de Champions League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de ida? TV y streaming

Los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 se disputarán este martes 10 y miércoles 11 de marzo. Serán cuatro partidos cada día: uno de ellos a las 11:45 horas y los tres restantes a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Los reflectores estarán en las series PSG vs Chelsea y Real Madrid vs Manchester City, la primera es la reedición de la pasada final del Mundial de Clubes, mientras que la segunda ya es un ‘clásico’ en eliminatoria de Champions.

Además, los ojos sobre la visita del Barcelona al Newcastle, en una nueva misión culé por terminar con la sequía de ‘orejonas’; así como en el Leverkusen vs Arsenal, con los Gunners como el único equipo con paso perfecto en la fase de liga (ocho triunfos en igual número de duelos). A continuación te decimos dónde ver cada una de las series:

Martes 10 de marzo Galatasaray vs Liverpool | 11:45 horas | HBO Max Newcastle vs Barcelona | 14:00 horas | HBO Max Atlético de Madrid vs Tottenham | 14:00 horas | HBO Max Atalanta vs Bayern Munich | 14:00 horas | FOX ONE

Miércoles 11 de marzo Leverkusen vs Arsenal | 11:45 horas | FOX ONE PSG vs Chelsea | 14:00 horas | FOX ONE Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa | 14:00 horas | HBO Max Real Madrid vs Manchester City | 14:00 horas | FOX ONE



¿Quiénes son los favoritos de los octavos de final en la Champions League, según la IA?

En Claro Sports decidimos preguntarle a ChatGPT sus favoritos y marcadores probables para los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El análisis fue realizado con enfoque estadístico y de contexto competitivo, considerando jerarquía de planteles, rendimiento reciente en competiciones europeas, ventaja de localía y experiencia en eliminatorias de Champions League. Aquí sus respuestas:

Galatasaray vs Liverpool | Favorito: Liverpool | Pronóstico: Galatasaray 1-2 Liverpool | El equipo inglés tiene mayor profundidad de plantilla y experiencia reciente en eliminatorias europeas. Aunque el ambiente en Estambul suele pesar mucho y Galatasaray se hace fuerte en casa, Liverpool suele responder bien en escenarios hostiles y tiene mayor poder ofensivo y ritmo de juego para sacar ventaja en la ida.

El equipo inglés tiene mayor profundidad de plantilla y experiencia reciente en eliminatorias europeas. Aunque el ambiente en Estambul suele pesar mucho y Galatasaray se hace fuerte en casa, Liverpool suele responder bien en escenarios hostiles y tiene mayor poder ofensivo y ritmo de juego para sacar ventaja en la ida. Newcastle vs Barcelona | Favorito: Barcelona | Pronóstico: Newcastle 1-1 Barcelona | Newcastle es uno de los equipos más intensos en casa en la Premier League y suele presionar alto, lo que puede complicar la salida de balón culé. Sin embargo, Barcelona tiene más experiencia en este tipo de instancias europeas. La localía inglesa podría equilibrar el duelo y dejar un empate abierto para la vuelta.

Newcastle es uno de los equipos más intensos en casa en la Premier League y suele presionar alto, lo que puede complicar la salida de balón culé. Sin embargo, Barcelona tiene más experiencia en este tipo de instancias europeas. La localía inglesa podría equilibrar el duelo y dejar un empate abierto para la vuelta. Atlético de Madrid vs Tottenham | Favorito: Atlético de Madrid | Pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Tottenham | El Atlético suele crecer en eliminatorias europeas cuando juega en el Metropolitano. La estructura defensiva del equipo de Simeone y su capacidad para competir partidos cerrados le da ventaja. Tottenham tiene talento ofensivo, pero históricamente sufre en contextos tácticos cerrados.

El Atlético suele crecer en eliminatorias europeas cuando juega en el Metropolitano. La estructura defensiva del equipo de Simeone y su capacidad para competir partidos cerrados le da ventaja. Tottenham tiene talento ofensivo, pero históricamente sufre en contextos tácticos cerrados. Atalanta vs Bayern Munich | Favorito: Bayern Munich | Pronóstico: Atalanta 1-2 Bayern Munich | Bayern tiene mayor jerarquía individual y experiencia en Champions. Atalanta es agresivo ofensivamente y suele generar partidos abiertos, lo que puede beneficiar a los alemanes por su capacidad de transición y contundencia en ataque.

Bayern tiene mayor jerarquía individual y experiencia en Champions. Atalanta es agresivo ofensivamente y suele generar partidos abiertos, lo que puede beneficiar a los alemanes por su capacidad de transición y contundencia en ataque. Leverkusen vs Arsenal | Favorito: Arsenal | Pronóstico: Leverkusen 1-2 Arsenal | Ambos equipos tienen estilos ofensivos similares, pero Arsenal ha mostrado mayor consistencia en torneos europeos recientes. La presión alta y el control de posesión del equipo inglés pueden inclinar la balanza, aunque Leverkusen tiene suficiente calidad para marcar en casa.

Ambos equipos tienen estilos ofensivos similares, pero Arsenal ha mostrado mayor consistencia en torneos europeos recientes. La presión alta y el control de posesión del equipo inglés pueden inclinar la balanza, aunque Leverkusen tiene suficiente calidad para marcar en casa. PSG vs Chelsea | Favorito: PSG | Pronóstico: PSG 2-1 Chelsea | El PSG suele hacerse fuerte como local en eliminatorias. Chelsea tiene talento joven y capacidad física, pero el poder ofensivo parisino y la experiencia de su plantilla en estas instancias suele marcar diferencias, especialmente en el Parque de los Príncipes.

El PSG suele hacerse fuerte como local en eliminatorias. Chelsea tiene talento joven y capacidad física, pero el poder ofensivo parisino y la experiencia de su plantilla en estas instancias suele marcar diferencias, especialmente en el Parque de los Príncipes. Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa | Favorito: Sporting Lisboa | Pronóstico: Bodo/Glimt 1-2 Sporting Lisboa | El club noruego suele ser competitivo en casa y aprovecha bien su ritmo de juego en climas fríos, pero Sporting tiene mayor calidad colectiva y experiencia internacional. La diferencia de plantilla podría pesar en momentos clave del partido.

El club noruego suele ser competitivo en casa y aprovecha bien su ritmo de juego en climas fríos, pero Sporting tiene mayor calidad colectiva y experiencia internacional. La diferencia de plantilla podría pesar en momentos clave del partido. Real Madrid vs Manchester City | Favorito: Manchester City | Pronóstico: Real Madrid 1-2 Manchester City | Aunque el Madrid tiene una historia enorme en Champions y suele crecer en noches europeas, el City llega con uno de los sistemas más sólidos del continente. Su control del balón, presión alta y capacidad para generar ocasiones constantes lo colocan como ligero favorito incluso en el Bernabéu.

Te puede interesar: