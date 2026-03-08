Pico y placa en Bogotá para este lunes, 9 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este lunes 9 de marzo de 2026.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Pasó un domingo de elecciones en el país, y como todo lunes, retornan millones de personas en Bogotá a sus lugares de trabajo. Es importante, con anticipación, revisar las medidas de pico y placa para cada día. Por esto, en Claro Sports, consulte cómo serán las restricciones de cara al próximo lunes 9 de marzo.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este lunes, 9 de marzo de 2026?

Para este lunes, iniciando una nueva semana, los vehículos particulares con placas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán transitar por las calles bogotanas. Eso corresponde por ser día impar. De lo contrario, las matrículas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no tienen la venia de las autoridades.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Como es habitual, los vehículos con pico y placa no podrán circular entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Es prácticamente todo el día. Si llegan a pillarlo omitiendo la norma, deberá atenerse a las consecuencias.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Claramente hay situaciones que hacen cierta excepción a la regla. Ni las motos ni carros eléctricos están cobijados por las restricciones de pico y placa, así como los que pagan el modo solidario por un día. Además, los que cumplen cierta labor, sea prensa, servicios médicos, seguridad, personal diplomático y desplazamiento de personas en condición de discapacidad, no tienen la aplicación de la misma, siempre que tengan su respectivo permiso.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

El personal de tránsito no va a tener ninguna contemplación si viola el pico y placa. Primeramente, se le castigará con un duro comparendo de 15 salarios mínimos legales diarios a la vigencia de hoy, monto que equivale a un aproximado de $875.000 pesos colombianos. Súmele a eso la inmovilización de su automotor y el transporte a los patios.

