Mbappé vuelve a Madrid y su presencia ante el Manchester City sigue en duda

El delantero continúa con el tratamiento por la lesión que presenta en la rodilla izquierda, previo al duelo de Champions League

Kylian Mbappé hace todo para estar contra el Manchester City. | Reuters

Kylian Mbappé vuelve este lunes a Madrid tras permanecer varios días en Francia, donde continuó el tratamiento por la lesión que presenta en la rodilla izquierda. La presencia del atacante en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City, programado para el miércoles, todavía no está definida. El club espera revisar su estado en Valdebebas después de la evolución mostrada en París, donde trabajó acompañado por dos especialistas del cuerpo médico del Real Madrid.

El delantero tendrá ahora dos entrenamientos clave, lunes y martes, para intentar estar disponible ante el equipo dirigido por Pep Guardiola. En el club blanco no descartan su participación, aunque tampoco la dan por segura, ya que todo dependerá de la evaluación que realicen los médicos una vez que se reincorpore a la dinámica del equipo.

En los últimos días, la recuperación del esguince en la rodilla ha mostrado señales positivas. Sin embargo, el calendario ajustado podría complicar las opciones de que llegue en condiciones al encuentro del miércoles en el Santiago Bernabéu. El propio Mbappé mantiene el objetivo de poder estar en ese compromiso europeo.

Mientras tanto, el Real Madrid se entrenó en Valdebebas sin novedades relevantes. Jude Bellingham trabajó una parte de la práctica sobre el césped, aunque lo hizo de forma individual. Por su parte, Álvaro Carreras, quien recibió un golpe durante el partido contra el Getafe, también se ejercitó por separado.

El plan del cuerpo técnico es que Carreras pueda integrarse al trabajo colectivo este lunes y que esté disponible para la convocatoria. Su presencia como titular, sin embargo, no está garantizada tras el rendimiento que Ferland Mendy mostró recientemente.

Antonio Rüdiger también realizó trabajo individual durante la jornada, aunque se espera que se reincorpore al grupo en el próximo entrenamiento. El defensor sigue con su proceso de recuperación física antes de volver a competir.

En paralelo, David Alaba continúa con molestias en el gemelo izquierdo y sigue con su programa de recuperación, al igual que Dani Ceballos, Éder Militao y Rodrygo. Hay que recordar que el delantero brasileño será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días tras la lesión en la rodilla que lo tendrá fuera por varios meses.

